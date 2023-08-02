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三麗鷗角色大集合！超萌Hello Kitty遊戲登Apple Arcade

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
與Hello Kitty和朋友們一起在Apple Arcade上開啟迷人的島嶼冒險。圖／蘋果提供
與Hello Kitty和朋友們一起在Apple Arcade上開啟迷人的島嶼冒險。圖／蘋果提供

目前已經有超過200款以上無限暢玩遊戲的蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade，宣布與最迷人的跨世代角色Hello Kitty攜手，在平台上獨家推出一款生活模擬遊戲《Hello Kitty Island Adventure》，玩家將與酷洛米、酷企鵝和大耳狗等深受喜愛的三麗鷗角色建立友誼，探索一座巨大的島嶼，闖蕩充滿謎題、挑戰和神秘寶藏的神奇海底世界，讓廢棄的遊樂園恢復昔日輝煌。

遊戲畫面顏色繽紛、超級夢幻，玩法有點像是《動物森友會》，玩家可以邀請朋友一起玩，也可以自己玩，穿越充滿可愛生物、美食和眾多待解謎團的華麗世界。玩家將探索獨特的故事、參加趣味的小遊戲、解決充滿挑戰的謎題，並發掘稀有的寶藏，打造終極島嶼天堂。

隨著玩家探索更多島嶼，他們將有機會與心愛的朋友交換禮物、聊天、解鎖角色特定的任務和故事情節，並獲得帶著角色環遊世界的能力。每個角色也將提供獨特的獎勵來幫助玩家探索：與大眼蛙一起戲水、與大耳狗一起飛翔，或者烹飪時從Hello Kitty獲得額外的幫助。在重建島嶼生機的同時，玩家可以透過修復、自訂和裝飾島上各處的遊客小屋，來吸引更多的三麗鷗角色。此款遊戲總時長超過40小時，而且會逐漸增加更多內容。

Apple Arcade的訂閱售價為每月170元，並提供免費試用1個月，訂閱可與「家庭共享」群組分享，等於最多可讓6人家庭無限遊玩目錄中全部200多款遊戲，且完全不受廣告或App內購買的干擾。

Hello Kitty 交換禮物

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