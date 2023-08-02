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「松屋」又要開新店！全新「內湖港墘店」10月登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自日本的「松屋」將再開設「內湖港墘店」。記者陳睿中／攝影
來自日本的「松屋」將再開設「內湖港墘店」。記者陳睿中／攝影

繼於7月新開設「武昌店」之後，來自日本的知名牛丼「松屋」又將進軍內湖，開設全新門市「內湖港墘店」，並且預計10月開幕。對於當地居民而言，無疑是增添便利的用餐新選擇。

主打平價丼飯的「松屋」，與吉野家、すき家並列「日本三大牛丼」，是許多旅客赴日時喜愛的庶民美食。自2018年登台後，松屋持續在台推出招牌的牛肉飯，並還有咖哩牛肉飯、漢堡排咖哩等選項，並且不定期推出期間限定商品。

松屋最初在台首間門市為新光三越南西店，後來於2021年8月結束營業，目前在台共有台北西門町店、芝山店、行天宮店、新莊中平店等6間門市，集中於大台北地區，其中「西門武昌店」甫於今年7月中旬開幕。此外，近期松屋也將再開設「內湖港墘店」，現在已經進入人才招募階段，預計將於10月開幕，將會是品牌在台的第7間門市。對於居住內湖週邊的民眾而言，將大大增加用餐便利性。

內湖 日本

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