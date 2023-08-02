潤娥也愛用！最強小棕瓶系列推3款新品　基礎保養全包

被稱為修護精華最強霸主的雅詩蘭黛小棕瓶特潤超導全方位修護露，等待許久，終於一口氣推出3款新品，直接完成基礎保養三步驟，包括卸妝的特潤超導三效卸妝精萃膏、洗臉使用的特潤超導醒膚潔顏蜜、以及特潤超導舒敏奇肌安瓶，可以舒緩肌膚，而也讓代言人潤娥一用就愛上了。

雅詩蘭黛小棕瓶可說是許多人必用的保養聖品，這回強調基礎保養，就要從清潔開始，卸妝專用的特潤超導三效卸妝精萃膏，含有25%紅花籽油高濃度植萃成分，以及維生素E、水飛薊萃取與多種藻類萃取物，強化保濕鎖水效果，還能快速卸除臉部妝容與髒污，連各種防曬乳、防水眼唇妝等都能卸。

而洗臉用的特潤超導醒膚潔顏蜜，加入15種胺基酸，強化肌膚屏障，還能鎖住水分，更加速後續保養品的吸收。