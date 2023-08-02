潤娥也愛用！最強小棕瓶系列推3款新品 基礎保養全包
被稱為修護精華最強霸主的雅詩蘭黛小棕瓶特潤超導全方位修護露，等待許久，終於一口氣推出3款新品，直接完成基礎保養三步驟，包括卸妝的特潤超導三效卸妝精萃膏、洗臉使用的特潤超導醒膚潔顏蜜、以及特潤超導舒敏奇肌安瓶，可以舒緩肌膚，而也讓代言人潤娥一用就愛上了。
雅詩蘭黛小棕瓶可說是許多人必用的保養聖品，這回強調基礎保養，就要從清潔開始，卸妝專用的特潤超導三效卸妝精萃膏，含有25%紅花籽油高濃度植萃成分，以及維生素E、水飛薊萃取與多種藻類萃取物，強化保濕鎖水效果，還能快速卸除臉部妝容與髒污，連各種防曬乳、防水眼唇妝等都能卸。
而洗臉用的特潤超導醒膚潔顏蜜，加入15種胺基酸，強化肌膚屏障，還能鎖住水分，更加速後續保養品的吸收。
新品中最強的是救援專用的特潤超導舒敏奇肌安瓶，針對各種肌膚狀況，包括換季導致乾燥泛紅、起屑等反應，能夠修護與舒緩，延續小棕瓶的極效修護三胜肽-32成分，添加最高濃度「比菲德氏益生菌活萃」與全新「全能舒緩酵母蛋白」，能夠強健肌膚狀況，早晚都能在化妝水後使用。即日起至9月30日，買特潤超導舒敏奇肌安瓶與小棕瓶，送7件贈品組。
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