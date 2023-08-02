紅黑配色還可加配料！全家便利商店Fami!ce推10週年限定口味「莓好時光霜淇淋」

許多消費者最愛的全家便利商店Fami!ce霜淇淋邁入10週年！全家便利商店自2013年創業界之先開賣霜淇淋，讓全台颳起霜淇淋旋風，獨創的「三圈半」技法更為業界立下標竿，成為便利商店插旗冰品市場的「特有種」，目前有2千間店舖販售。歡慶全家便利商店Fami!ce霜淇淋10週年里程碑達陣，8月5日起推出兩款生日鉅獻：最新口味「莓好時光霜淇淋」象徵Fami!ce過去10年為大眾帶來無數的美好時光，以綜合莓果製成，搭配日本直輸日世黑色竹炭螺旋餅皮，紅黑配色份外搶眼，加碼贈送限量彩色「繽菓球」，可發揮創意撒上，好玩也好拍；此外，全家便利商店首度於「台中永定店」、「大里河堤店」打造2間10週年限定品牌體驗店，店舖外觀有大型霜淇淋裝置藝術，更有限店販售的隱藏版「Fami!ce繽菓聖代」，採用日本進口杏仁餅碗，加上繽菓球與鮮乳餅，為消費者帶來驚嘆號般的驚喜與美味。

●Fami!ce期間限定10週年口味「莓好時光霜淇淋」

全家便利商店歡慶Fami!ce霜淇淋10週年，重磅鉅獻推出前所未見全新組合，8月5日起10週年限定口味「莓好時光霜淇淋」正式上市，全台設有霜淇淋機台的門市皆可買到，主打夏季最受消費者歡迎的水果風味，融合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗，製成綜合莓果風味霜淇淋，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩口；不僅如此，還可搭配日本進口黑色螺旋餅皮，紅黑配色呈現視覺味覺都滿分的霜淇淋，更有限量特殊配料「繽菓球」，消費者可自由發揮創意搭配，製作專屬的美味霜淇淋，預估再創社群打卡分享熱潮。

「莓好時光霜淇淋」售價49元，8月5日至8月15日買霜淇淋就送限量Fami!ce繽菓球1包，送完為止；8月5日至8月7日全家便利商店會員App「隨買跨店取」快閃優惠5支168元（每會員限購2組、兌換期限至2024年2月29日）。

此外，全家便利商店於「台中永定店」、「大里河堤店」打造2間Fami!ce霜淇淋品牌體驗店，以品牌視覺融入店舖氛圍，讓大型霜淇淋裝置藝術躍上店舖屋頂、並將休息區高腳桌以霜淇淋餅皮巧妙呈現，更推出品牌體驗店專賣的「Fami!ce繽菓聖代」，消費者從口味、容器都可隨心挑選。口味可選擇10週年新口味「莓好時光」，或是榮獲食品界奧斯卡「MONDE SELECTION」食品大賞金獎的「小農牛奶」、「比利時巧克力」，並可搭配杏仁餅杯與繽菓球、鮮乳餅等各樣佐料，碰撞出最創新的霜淇淋聖代組合，限時優惠價69元（原價89元）。

●Fami!ce霜淇淋美味的秘訣

10年來，Fami!ce攜手日本第一霜淇淋品牌「NISSEI日世」、台灣最大冰淇淋製造商「南僑集團」，整合口味、機台、霜料最強「冰」三角、打造獨家產業鏈，目前有2千間店舖販售，已為全家便利商店創造超過50億元業績、帶來1.5億以上來客，穩居消費者心中霜淇淋第一品牌。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，全家便利商店Fami!ce霜淇淋造就「三圈半」經濟奇蹟、10年創造1.5億來客、50億業績，其一關鍵在於「全齡化」、「全季節性」兩大獨特性，不僅受到年輕人與小朋友喜愛，更有高達5成是超過40歲的顧客。另外，Fami!ce霜淇淋溫度約落在-5至-7度間，為人體品嘗冰品最適入口的溫度，搭配滑順不膩的口感，不分季節品嘗皆宜，打破過往冰品銷售的季節性侷限。今年上半年每月平均熱銷破3百萬支，8月份挾帶10週年里程碑全新口味組合推出，將再帶動消費者嘗鮮，可望往單月銷量翻倍目標挑戰。

NISSEI日世岡本明執行董事表示，「NISSIE日世」為掌握日本75%霜淇淋市場的第一品牌，助攻全家便利商店Fami!ce霜淇淋大受歡迎的美味秘密，就在於日世霜淇淋機台獨家的「專利口感」、「穩定製冰」及「品質管理」三大優勢。「最適口感」的秘訣取決於霜淇淋製冰的空氣含有率，「穩定製冰」則與機台本身可在製作多支後僅需冷卻1～2分鐘即可持續運作有關；「品質管理」方面，機台可自動殺菌、易拆裝、減少清洗機台所需時間，並導入國際HACCP進行衛生管理，清楚掌握殺菌及清洗紀錄，確保機台運作順暢，成為Fami!ce霜淇淋高品質的最佳後援。

全家便利商店Fami!ce霜淇淋的關鍵霜料，則委由南僑集團製造生產，南僑集團不僅投資上億元，協助全家便利商店建置專屬霜料產線、餅皮機台，雙方更積極選用在地物料，提供消費者在地美味體驗，如定番口味小農牛奶霜淇淋，即是使用鮮乳坊桂芳牧場小農鮮奶入料，雙方在培養多年合作默契，也讓口味開發從耗時半年，縮短為4～6週即可完成。

●Fami!ce霜淇淋10年推上百種口味 「仙人掌、鐵觀音」登最想再吃的口味王座

全家便利商店Fami!ce霜淇淋10年來不斷進步創新，以「#今天你值得一個驚嘆號」為品牌精神，在霜淇淋口味與視覺上創造驚艷，讓霜淇淋成為消費者生活中的療癒小確幸。透過特殊口味、創意聯名與療癒造型等新品策略，至今已推出超過百種口味，每每推出皆帶動眾多粉絲期待與討論；根據網路聲量調查顯示，全家便利商店Fami!ce霜淇淋去年就有近10萬筆網友討論，穩居為便利商店社群聲量霸主，其中像「仙人掌霜淇淋」、「鐵觀音霜淇淋」，皆為網友常敲碗盼回歸的經典口味。