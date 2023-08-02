卡地亞大嘴鳥海灘巾呆萌好想要！夏日擺件全新美色登場

炎炎夏日之中，卡地亞（CARTIER）以鮮活明快的色彩，為這個季節創造充滿假日氛圍的清新感受！卡地亞發表2023年度全新Cartier Characters夏日擺件系列，淺綠、檸檬黃、橙紅等活潑愉快的繽紛色彩，演繹雋永迷人的卡地亞動物與植物世界，為生活注入嶄新的時尚氣息。品牌好友劉冠廷更搶先戴上年度新品Santos de Cartier綠面精鋼腕表，以個人獨特的魅力與品味穿搭，展現自由不羈的品牌精神。

最新的Santos de Cartier綠面精鋼腕表，以充滿活力的漸變綠色表盤演繹這款1904年誕生的經典腕表，高辨識度的表殼線條方中帶圓，七邊形表冠鑲嵌一顆藍色刻面合成尖晶石，除了配有「SmartLink」快拆鍊節系統的精鋼表鍊能徒手調整表帶長短，便利的快拆設計隨附呼應表盤色調的綠色鱷魚皮表帶，以鮮活明快的彩度讓熱愛戶外活動的男性在盡情享受度假時光之餘，為夏日注入源源不絕的時尚靈感。

全新推出的Cartier Characters夏日擺件系列，聚焦棕櫚樹、火鶴、大嘴鳥、鱷魚等全新的標誌性圖案、顏色更明亮有趣。論在海邊或泳池邊享受美好愉快的午後休閒時光，這些經典的卡地亞圖騰成為享用野餐與戶外活動的最佳良伴。柔軟棉質的舒適海灘浴巾、配有精緻襯底的隔熱杯墊、手工細緻彩繪的利摩日白陶瓷托盤與杯具，均以藍綠色和珊瑚紅這兩種清新明亮的色彩為主要視覺基調，這也是常用於卡地亞珠寶作品之中的標誌性色彩，金色邊線妝點擺件，為充滿熱帶風情的動植物圖案和與品牌代表性的角色Cartier Boy門僮、美洲豹一起展開的夏日旅程增添奢華優雅氣息。