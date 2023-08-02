台灣經常性醫療保健支出低 藥界籲另編癌症預算

外商藥業團體今天提出2023台灣健康投資報告表示，台灣經常性醫療保健支出GDP占比約6％，遠低於OECD國家平均值9.6％，除了調整健保費，呼籲應編列癌症防治預算等健康投資。

中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）委託資誠普華國際財務顧問有限公司製作「2023台灣健康投資報告」今天舉辦記者會公布這份報告。

根據這份報告，台灣在多項健康指標評比仍有進步空間，對比加拿大、英國、德國以及國情與台灣相似的日本及韓國等5個經濟合作暨發展組織（OECD）國家，台灣的「癌症、腦血管疾病及糖尿病」標準化死亡率都高於其他國家。

與日、韓相比，這份報告分析，癌症及心臟病分別為台灣主要死因第1、2名，2019年的癌症死亡率整整高出韓國42％，台灣2011年心臟病死亡率雖然與日本相似，但在2019已高出約16％，甚至心血管等慢性病數據都表現不佳，連糖尿病死亡率都是日本的近7.5倍。

這份報告認為，台灣經常性醫療保健支出的國內生產毛額（GDP）占比僅6.1％，其中健保僅占3.5％，台灣應提升醫療保健支出GDP占比；且多數受訪專家建議，台灣階段性先以OECD國家平均與韓國8％至9％為短期目標，以日本11％作長期目標。

報告也點出專家建議政府除調整健保費以外，應積極規劃多元財源，包括以稅收挹健保、另行編列精準醫療與癌症防治相關預算、調高民眾部分負擔、以商業保險補位健保、推廣指示用藥自我照護等，成立直屬於行政院的跨部會健康投資小組，以全政府模式推動資源整合。

IRPMA理事長勝間英仁表示，世界衛生組織（WHO）一再強調，在追求更好健康上的花費，是一種投資，而不是成本，不但能增進大眾的健康與公共衛生，更能帶來經濟、稅收、生產力的成長，以及強化醫療體系的國際接軌以及生醫產業的創新，強化國家競爭力。