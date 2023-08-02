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巨峰葡萄巧搭生魚片！寒居酒店BeGood夏季套餐新登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
紅甘生魚片、巨峰葡萄、酸葡萄昆布汁、羅勒。圖／寒居酒店提供
紅甘生魚片、巨峰葡萄、酸葡萄昆布汁、羅勒。圖／寒居酒店提供

炎夏的味蕾需要一點新刺激，各家飯店餐廳陸續換新菜，寒居酒店BeGood餐廳一改過往大盤分享的概念，即日起改為晚間套餐形式，菜單也大規模更新。主廚陳暐的夏季新菜，透過食材與醬汁間的搭配與衝突，以休閒、玩味的CASUAL DINING風格呈現，套餐包括開胃菜、主菜、湯品、甜點及餐廳招牌烤薄餅，共有22款品項可選搭，每套1,980元起。

BeGood主廚陳暐(Ino)有20年西廚經歷，曾在法樂琪法式餐廳、Osteria by Angie義式餐廳，以及原木燒烤牛排海鮮餐廳Wildwood擔任主廚。全新的晚間套餐，光是開胃菜就有8種選項，其中包括巨峰葡萄入味的「紅甘生魚片、巨峰葡萄、酸葡萄昆布汁、羅勒」，花與綠的排盤顯得生機盎然，鹹與酸味特別明顯，一開味蕾；「番茄麵包沙拉、四季豆、絲綢起司、綜合香草」則以義大利經典托斯卡尼沙拉(Panzanella)為靈感，鋪上番茄、橄欖、甜椒、四季豆和濕麵包丁，撒滿起司和綜合香草，滋味多層次且濃郁。

湯品推薦「牛肉澄清湯、起司餃、季節蔬菜、山當歸」，法式清湯裡有著山當歸的滋味，起司餃以粵式餛飩皮包裹，內藏著糖漬核桃與起司，很有衝突的美感。主菜則提供5款餐點任選，「香料羊肉丸吸管麵、煙燻墨西哥番茄醬汁、腰豆、帕瑪森起司」以紐西蘭南島高地和羊肉製成羊肉丸，並添入辛香料，吸管麵沾附煙燻墨西哥番茄醬汁，鋪上豐盛帕瑪森起司，辣味凸顯，特別開胃。

另有以直火燒烤的「炭烤伊比利帶骨豬排」及「炭烤菲力」、「炭烤海儷魚」，香氣迷人，同時搭配麻法番茄醬或洋芋松露或者檸檬蒜味，一解盛夏酷熱。

餐後甜點則由BeGood西點主廚陳妍如設計，挑選夏季水果如哈密瓜、鳳梨、奇異果和泰國青檸檬，採用食材層次堆疊的西廚技法，打造5款精緻的水果甜點盛宴，好拍好看，也各具風味。相關資訊可洽BeGood：02-2564-3577。

湯品「牛肉澄清湯、起司餃、季節蔬菜、山當歸」。圖／寒居酒店提供
湯品「牛肉澄清湯、起司餃、季節蔬菜、山當歸」。圖／寒居酒店提供
寒居酒店BeGood甜點「哈密瓜、戈貢佐拉起士冰淇淋、托凱甜白酒凍、黑胡椒」。圖／寒居酒店提供
寒居酒店BeGood甜點「哈密瓜、戈貢佐拉起士冰淇淋、托凱甜白酒凍、黑胡椒」。圖／寒居酒店提供

起司 餐廳 甜點

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