icash Pay搶攻餐飲據點再增「肯德基、必勝客」！8月每周五六日支付「7-ELEVEN霜淇淋買1送1」

愛金卡公司旗下icash Pay持續拓展新支付據點，下半年攜手怡和餐飲集團，再添2家「肯德基」、「必勝客」合作新通路，並推出icash Pay專屬優惠餐點，暑假期間朋友聚會不可或缺的美味速食使用icash Pay更精打細算。

暑假期間，icash Pay與肯德基及必勝客歡慶合作上線推出icash Pay限定套餐，線上預訂快取免排隊。即日起至8月31日於「必勝客」或「肯德基」官方網站輸入訂餐優惠代碼，並使用icash Pay支付即可以優惠價638元購買到原價1,480元的「必勝客派對外送搶先訂」，或是以優惠價398元購買到原價730元的「肯德基大好時機省」，最高可省下842元。

除了新據點活動外，面對夏季酷暑高溫到來，icash Pay與7-ELEVEN祭出涼夏對策，推出霜淇淋限時指定日優惠，使用icash Pay於8月的每周五六日支付，可享7-ELEVEN霜淇淋買1送1優惠，8月也將推出最具夏日經典風味的「夏日芒芒風味霜淇淋」，芒果控千萬別錯過。

此外，8月7日前於7-ELEVEN持icash Pay購買任2件迪士尼100周年環島潮玩福袋即贈200點OPEN POINT；icash Pay／icash2.0搭配11大指定銀行指定支付條件，單筆消費滿150元再加碼10% OPEN POINT點數回饋，每戶每月回饋上限100點，各銀行分別計算。