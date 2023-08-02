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攜手全聯、大潤發通路 黃偉哲：購買台南虱目魚搶便宜

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
攜手兩大通路賣虱目魚，台南市長黃偉哲表示，要讓台南虱目魚熱銷全國。圖／台南市政府提供
攜手兩大通路賣虱目魚，台南市長黃偉哲表示，要讓台南虱目魚熱銷全國。圖／台南市政府提供

為推廣在地優質虱目魚，台南市政府首次與全聯及大潤發攜手通路促銷活動，台南市長黃偉哲與農業部漁業署長張致盛、全聯總經理蔡篤昌、大潤發營運長賴淑子以及台南市區漁會代表，出席共同推廣台南優質虱目魚，黃偉哲表示，台南虱目魚美味營養通人知，歡迎全國消費者來二大通路搶便宜。

黃偉哲表示，台南是虱目魚的故鄉，從魚皮、魚肉、魚肚到魚腸，都深受消費者喜愛，可說是煎、煮、炒、炸都鮮甜美味。黃偉哲特別感謝漁業署協助，不論是維持虱目魚價格穩定，或是拓展通路與推廣行銷等工作，都與南市府協力合作，讓大家知道台南虱目魚的營養美味，吸引更多消費者來選購最優質的台南虱目魚，也期盼藉此進一步幫助漁民增加收益。

農業局表示，台南的虱目魚養殖歷史可追溯至荷西時期，養殖面積及產量皆居全台之冠，各式虱目魚料理也成為台南400年的特色飲食。為讓各地消費者都能品嚐到美味，台南市政府攜手全聯福利中心實體門市及線上購物，以及大潤發量販店，推出台南虱目魚行銷活動，從今年8月11日至9月7日止，至二大通路購買台南虱目魚指定商品，單筆滿額皆有優惠。

漁業署張致盛署長表示，虱目魚是國內家戶餐桌上常見主食，也是許多外國人來台指定必吃的經典台灣味。近年政府建置冷鏈系統，從產地到餐桌全程低溫新鮮直送，現在正值虱目魚最肥美季節，在家簡單烹調即可吃進滿滿的營養。

全聯嚴選台南生態養殖的虱目魚，全程冷鏈直送，保持食材鮮度，大受消費者青睞。為滿足不同飲食需求，特別開發出「特選去刺虱目魚肚」新品，單片220公克超大規格。熱銷的「熟成虱目魚肚」則獲台南晶英酒店選用入菜，於全聯販售的「熟成虱目魚肚」也會在貼體包裝上貼附台南晶英酒店指定使用五星食材貼紙，方便消費者選購。

全聯8月11日至9月7日推出促銷活動，實體門市購買指定虱目魚系列商品單筆滿200元現折20元，線上線下購皆加碼好康，凡購買指定虱目魚系列商品任1件，即可登錄發票抽台南晶英酒店住宿1晚，共有15個名額。

大潤發也推出多款虱目魚商品，冷凍新鮮的整尾虱目魚，8月11日至8月24日也有驚喜特價，8月11日至9月7日購買台南虱目魚指定商品單筆滿200元，即贈20元現金券，可於下次購物時使用。

農業局表示，這次也邀請台南晶英酒店主廚精心設計多道虱目魚料理，鮮美虱目魚經簡單烹調就能華麗上桌，相關食譜可參閱在活動檔期促銷商品型錄及各門市架上食譜卡。

攜手兩大通路賣虱目魚，台南市長黃偉哲表示，要讓台南虱目魚熱銷全國。圖／台南市政府提供
攜手兩大通路賣虱目魚，台南市長黃偉哲表示，要讓台南虱目魚熱銷全國。圖／台南市政府提供
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攜手兩大通路賣虱目魚，台南市長黃偉哲表示，要讓台南虱目魚熱銷全國。圖／台南市政府提供
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