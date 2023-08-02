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楊謹華老公公開合照大方放閃 一線牽起七夕情緣
一年一度的七夕情人節即將到來，以紅線繩手鍊為招牌的法國輕珠寶品牌RedLine，透過楊謹華與先生Ben的幸福合照，分享RedLine珠寶以鑽石繫起兩個靈魂的甜蜜之情。 在系列照片中，RedLine化身定情信物，楊謹華配戴Joli Rêve美夢成真系列，由經典紅線繩串起18K白金鑲嵌著的多顆鑽石，襯托柔美典雅的法式風格；Ben則配戴著男士新系列River 5，由五顆神秘低調的黑鑽石排列組成，展現沈穩的力量與安全感。除了紅繩結合鑽石的經典設計，品牌也推出不同款式的鑽戒新作，以別緻的設計刻畫每對戀人獨有的情感樣貌。
設計師林曉同則以經典成人童話《小王子》中驕傲而獨特的玫瑰為靈感，透過「我的玫瑰」系列表達深情圍繞的浪漫。戒指與鍊墜以玫瑰金和鑽石勾勒層層包覆的柔軟花瓣，襯托花蕊一顆璀璨單鑽，耳針耳環、硬式手環、手練更點綴水滴形月光石，彷彿呼應小王子讓玫瑰完美盛開的悉心澆灌與堅定付出。丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）以象徵情感的心形珠寶打造心動氛圍，由18K黃金或純銀等材質，讓柔潤流暢的線條賦予心形符號豐厚的藝術生命力。
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