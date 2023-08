楊謹華老公公開合照大方放閃 一線牽起七夕情緣

一年一度的七夕情人節即將到來,以紅線繩手鍊為招牌的法國輕珠寶品牌RedLine,透過楊謹華與先生Ben的幸福合照,分享RedLine珠寶以鑽石繫起兩個靈魂的甜蜜之情。 在系列照片中,RedLine化身定情信物,楊謹華配戴Joli Rêve美夢成真系列,由經典紅線繩串起18K白金鑲嵌著的多顆鑽石,襯托柔美典雅的法式風格;Ben則配戴著男士新系列River 5,由五顆神秘低調的黑鑽石排列組成,展現沈穩的力量與安全感。除了紅繩結合鑽石的經典設計,品牌也推出不同款式的鑽戒新作,以別緻的設計刻畫每對戀人獨有的情感樣貌。

設計師林曉同則以經典成人童話《小王子》中驕傲而獨特的玫瑰為靈感,透過「我的玫瑰」系列表達深情圍繞的浪漫。戒指與鍊墜以玫瑰金和鑽石勾勒層層包覆的柔軟花瓣,襯托花蕊一顆璀璨單鑽,耳針耳環、硬式手環、手練更點綴水滴形月光石,彷彿呼應小王子讓玫瑰完美盛開的悉心澆灌與堅定付出。丹麥皇室精品喬治傑生(GEORG JENSEN)以象徵情感的心形珠寶打造心動氛圍,由18K黃金或純銀等材質,讓柔潤流暢的線條賦予心形符號豐厚的藝術生命力。 林曉同設計師珠寶我的玫瑰錬墜,68,800元起。圖/林曉同設計師珠寶提供 林曉同設計師珠寶我的玫瑰硬式手環,80,600元起。圖/林曉同設計師珠寶提供 RedLine Maniérée蔓舞星河18K白金鑽石戒指。圖/旺祿國際提供 RedLine River 5 Kcolor黑鑽石白K金經典黑線手鍊。圖/旺祿國際提供 RedLine Joli Rêve美夢成真鑽石白K金經典紅線手鍊。圖/旺祿國際提供 (由左至右)林曉同設計師珠寶我的玫瑰18K玫瑰金鑲鑽戒指,價格店洽;玫瑰王子戒指,約38,800元起。圖/林曉同設計師珠寶提供 女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖/旺祿國際提供 女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖/旺祿國際提供 (由上而下)FUSION系列戒指,FUSION兩件式戒指,18K黃金鑲嵌鑽石,13萬元;FUSION三件式戒指,18K白金鑲嵌鑽石,21萬2,000元;FUSION三件式戒指,18K玫瑰金、18K白金、18K黃金鑲嵌鑽石,21萬2,000元。圖/喬治傑生提供 (由左至右) HEARTS OF GEORG JENSEN喬治傑生之心系列純銀項鍊,5,500元;HEARTS OF GEORG JENSEN喬治傑生之心系列18K黃金項鍊,28,500元。圖/喬治傑生提供 女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖/旺祿國際提供 RedLine The Four四季18K白金鑽石手鍊。圖/旺祿國際提供