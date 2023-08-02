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楊謹華老公公開合照大方放閃 一線牽起七夕情緣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
RedLine Infinite創造無限鑽石白K金半鍊半線手鍊。圖／旺祿國際提供
RedLine Infinite創造無限鑽石白K金半鍊半線手鍊。圖／旺祿國際提供

一年一度的七夕情人節即將到來，以紅線繩手鍊為招牌的法國輕珠寶品牌RedLine，透過楊謹華與先生Ben的幸福合照，分享RedLine珠寶以鑽石繫起兩個靈魂的甜蜜之情。 在系列照片中，RedLine化身定情信物，楊謹華配戴Joli Rêve美夢成真系列，由經典紅線繩串起18K白金鑲嵌著的多顆鑽石，襯托柔美典雅的法式風格；Ben則配戴著男士新系列River 5，由五顆神秘低調的黑鑽石排列組成，展現沈穩的力量與安全感。除了紅繩結合鑽石的經典設計，品牌也推出不同款式的鑽戒新作，以別緻的設計刻畫每對戀人獨有的情感樣貌。

設計師林曉同則以經典成人童話《小王子》中驕傲而獨特的玫瑰為靈感，透過「我的玫瑰」系列表達深情圍繞的浪漫。戒指與鍊墜以玫瑰金和鑽石勾勒層層包覆的柔軟花瓣，襯托花蕊一顆璀璨單鑽，耳針耳環、硬式手環、手練更點綴水滴形月光石，彷彿呼應小王子讓玫瑰完美盛開的悉心澆灌與堅定付出。丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）以象徵情感的心形珠寶打造心動氛圍，由18K黃金或純銀等材質，讓柔潤流暢的線條賦予心形符號豐厚的藝術生命力。

林曉同設計師珠寶我的玫瑰錬墜，68,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶我的玫瑰錬墜，68,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶我的玫瑰硬式手環，80,600元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶我的玫瑰硬式手環，80,600元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
RedLine Maniérée蔓舞星河18K白金鑽石戒指。圖／旺祿國際提供
RedLine Maniérée蔓舞星河18K白金鑽石戒指。圖／旺祿國際提供
RedLine River 5 Kcolor黑鑽石白K金經典黑線手鍊。圖／旺祿國際提供
RedLine River 5 Kcolor黑鑽石白K金經典黑線手鍊。圖／旺祿國際提供
RedLine Joli Rêve美夢成真鑽石白K金經典紅線手鍊。圖／旺祿國際提供
RedLine Joli Rêve美夢成真鑽石白K金經典紅線手鍊。圖／旺祿國際提供
（由左至右）林曉同設計師珠寶我的玫瑰18K玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽；玫瑰王子戒指，約38,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
（由左至右）林曉同設計師珠寶我的玫瑰18K玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽；玫瑰王子戒指，約38,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖／旺祿國際提供
女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖／旺祿國際提供
女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖／旺祿國際提供
女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖／旺祿國際提供
（由上而下）FUSION系列戒指，FUSION兩件式戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，13萬元；FUSION三件式戒指，18K白金鑲嵌鑽石，21萬2,000元；FUSION三件式戒指，18K玫瑰金、18K白金、18K黃金鑲嵌鑽石，21萬2,000元。圖／喬治傑生提供
（由上而下）FUSION系列戒指，FUSION兩件式戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，13萬元；FUSION三件式戒指，18K白金鑲嵌鑽石，21萬2,000元；FUSION三件式戒指，18K玫瑰金、18K白金、18K黃金鑲嵌鑽石，21萬2,000元。圖／喬治傑生提供
（由左至右） HEARTS OF GEORG JENSEN喬治傑生之心系列純銀項鍊，5,500元；HEARTS OF GEORG JENSEN喬治傑生之心系列18K黃金項鍊，28,500元。圖／喬治傑生提供
（由左至右） HEARTS OF GEORG JENSEN喬治傑生之心系列純銀項鍊，5,500元；HEARTS OF GEORG JENSEN喬治傑生之心系列18K黃金項鍊，28,500元。圖／喬治傑生提供
女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖／旺祿國際提供
女星楊謹華與先生Ben為七夕一同演繹RedLine珠寶。圖／旺祿國際提供
RedLine The Four四季18K白金鑽石手鍊。圖／旺祿國際提供
RedLine The Four四季18K白金鑽石手鍊。圖／旺祿國際提供

鑽石 珠寶 楊謹華

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