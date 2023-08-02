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50嵐為何人氣不墜？眾人點出「2關鍵」讚爆：手搖界的麥當勞

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image source:翻攝FB／50嵐 中區

文／姜雅馨

台灣手搖飲料市場龐大，從常見的紅茶、綠茶到珍珠奶茶、楊枝甘露，每間飲料店價目表上琳瑯滿目的品項常常讓許多人出現選擇障礙，近日有人好奇詢問50嵐能夠在台灣立足長久、人氣不墜的關鍵，不少網友也點出背後2大原因。

50嵐維持人氣的秘訣是什麼？網點2關鍵：佛心飲料店

一名女網友昨（31）日在PTT八卦版以「五十嵐飲料能維持人氣不墜的關鍵為何？」為題發文，原PO指出五十嵐屬於細水長流類型飲料店，「不會在短時間內有一窩蜂的人擠爆店門口，但每次經過時櫃檯前總有人在買，人數可能不多但就是穩定，請問50嵐能維持這樣人氣的關鍵是啥？」

對此許多網友點出50嵐人氣長紅主要關鍵，「品質穩定好喝」、「口味和品質維持的很好啊」、「品項沒有太多比較好控制品質」、「品質穩定、價格合理，不用太多噱頭」、「喝起來跟20年前沒什麼變」、「相對便宜，佛心飲料店」、「50嵐是先漲起來放，結果現在說他便宜XD」、「以前真的是奢侈品XD」、「手搖杯越來越貴，50嵐算平價了」。

網友點出50嵐長紅秘訣是品質穩定和價格合理。

▲網友點出50嵐長紅秘訣是品質穩定和價格合理。

image source:翻攝FB／50嵐 中區

50嵐被譽為「手搖界麥當勞」！四季春加珍波椰被讚爆：經典不敗

此外，還有許多鄉民形容50嵐為「手搖界麥當勞」，「味道沒變，料加量還不用錢！」、「不知道喝什麼，就會選50嵐」、「不想排隊就會去買，而且店員一直以來都很親切」、「關鍵就是一直都有顧客買，都有賺錢」、「沒負面新聞就算很猛了」、「聽說加盟也不是隨便都能加，同地區也不會同時存在多家互搶」、「口袋夠深，不浮濫展店，專心本業，極度維護品牌，能同時堅持這四點就已經是業界甚至是商界的翹楚了」，還有網友推薦50嵐熱門品項，、「就是有種魔力路過就會想來杯紅茶拿鐵」、「冰淇淋紅茶以前捨不得喝，現在感覺還好」、「燕麥拿鐵應該沒人打得贏他」、「招牌珍波耶經典不敗又不貴吧」、「四季春+珍波椰第一名」、「一號便宜又好喝，我心目中永遠的第一名手搖」。

50嵐四季春加珍波椰組合受到網友喜愛。

▲50嵐四季春加珍波椰組合受到網友喜愛。

image source:翻攝FB／50嵐 中區

50嵐位居手搖飲料排行榜第二名！「品質穩定」成網路人氣話題

事實上，50嵐一直以來都是廣受網友好評的品牌，在《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行榜位居第2名，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「50嵐」探索概念，也能發現「品質穩定」成為網友熱議關鍵字詞，另外由於全台各地僅剩宜蘭和花蓮沒有開設分店，網路上因此流傳50嵐老闆前女友是宜蘭人的「都市傳說」，甚至有老饕表示愛喝四季春到「想接管子送到家」的程度，可見50嵐在台灣人心中已站穩手搖飲料無可取代的地位。

「50嵐」近一年探索概念

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月01日至2023年07月31日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『50嵐』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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