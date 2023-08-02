為什麼不喜歡搭廉航？網揭CP值不高4原因：根本沒便宜多少

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

許多人出國旅遊為了節省開銷，都會選擇搭乘價格較為親民的廉價航空，不過也有人對於廉航的座位及整體環境不太習慣，因此還是偏好傳統航空。近期網路上便出現相關討論，有網友指出自己身邊的朋友很少搭乘廉價航空，好奇背後的原因，貼文一出引發熱議。

為什麼大家不喜歡搭廉航？網揭4大原因：不一定比較便宜

原PO在Dcard發文，表示出國只要航行時間不超過10小時，並且是直飛航程的話，自己一定100%選擇廉價航空。他提到本身收入不算太低，偶爾住飯店也會選擇一晚將近1萬元的價位，但飛機就會讓他覺得只搭幾個小時，花大錢很不划算。不過後來他發現，身邊一些平時收入或消費比自己低的人都很少選擇廉航，讓他感到非常不解。

▲網友疑惑為什麼很多人不喜歡搭乘廉價航空。

image source: 翻攝自Dcard

原PO指出，自己也曾搭乘傳統航空，不過他覺得整體乘機感受和廉航並沒有太大的差異，讓他非常好奇為什麼大家到日本這類航行時間較短的國家仍然很少選擇廉航，「短程上飛機就是睡覺也不需要看螢幕看電影，所以大家究竟是為了什麼原因不想搭廉航？還是是因為行李？」

貼文引發討論，許多不習慣乘廉航的人也紛紛提出自己的看法。其中「航班時間」和「行李」是大家最在意的兩大問題。除此之外，也有網友提到班機穩定度、搭乘舒適度、價格不一定比較便宜等等問題，指出這些因素都是大家之所以比較不偏好搭乘廉航的原因，廉航所提供的服務品質和價格，整體換算下來CP值並沒有想像中那麼高。

航班時間

和傳統航空比起來，廉價航空的班次較少，航班時間也常常不太好安排行程，雖然價格比較低卻有可能因此犧牲寶貴的旅行時間。此外，也有人指出廉航會有航班取消的情形發生，為了保險起見還是會選擇傳統航空，「航班調度比不上傳航」、「行李跟航班改點風險應該是主要原因」、「現在航班實在太不穩定，買廉航如果遇到飛機延誤或取消的問題，很難處理」、「有些航點廉航時間選擇少又差」。

行李托運問題

「行李」是許多人不選擇廉航的主要考量原因，尤其對於行李多的人而言，再算上額外的行李托運費用，搭乘廉航並不見得比較划算，「行李公斤數買下來都比傳統航空貴了」、「傳統航空行李、餐點還是有優勢」。

乘坐舒適度

對許多人而言，廉價航空不只位置較為狹窄，設備和服務也和傳統航空有一定程度的落差，因此容易暈機或注重品質的人也會比較不偏好廉航，「寧願多花一點點錢坐得舒服」、「廉航的椅子超級難坐」、「空間真的小到不行腳都不知道放哪」、「有些廉航超難坐」。

價格不一定便宜

有人指出，廉航雖然看似比較便宜，但如果要挑到理想的航班時段，再加上托運行李和各種服務的費用，其實價格差異和傳航並沒有想像中那麼大，甚至還有可能更貴，「如果廉航不想搭很鳥的時間，我看廉航跟華航價格沒有差很多欸」、「今年飛日本的價格，有些廉航比傳統航空貴」、「現在日本線廉航都漲翻天，加幾百塊就有傳航可以搭了」、「廉航行李加上去也沒便宜多少」、「同時段+同行李公斤數，廉航沒比較便宜啊」。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！