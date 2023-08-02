快訊

中颱卡努持續逼近！氣象局預計5點30分發陸警 基北北宜嚴加戒備

涉性侵多女遭民眾大罵「人渣」 NONO北檢訊後50萬交保

為什麼不喜歡搭廉航？網揭CP值不高4原因：根本沒便宜多少

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

許多人出國旅遊為了節省開銷，都會選擇搭乘價格較為親民的廉價航空，不過也有人對於廉航的座位及整體環境不太習慣，因此還是偏好傳統航空。近期網路上便出現相關討論，有網友指出自己身邊的朋友很少搭乘廉價航空，好奇背後的原因，貼文一出引發熱議。

為什麼大家不喜歡搭廉航？網揭4大原因：不一定比較便宜

原PO在Dcard發文，表示出國只要航行時間不超過10小時，並且是直飛航程的話，自己一定100%選擇廉價航空。他提到本身收入不算太低，偶爾住飯店也會選擇一晚將近1萬元的價位，但飛機就會讓他覺得只搭幾個小時，花大錢很不划算。不過後來他發現，身邊一些平時收入或消費比自己低的人都很少選擇廉航，讓他感到非常不解。

網友疑惑為什麼很多人不喜歡搭乘廉價航空

▲網友疑惑為什麼很多人不喜歡搭乘廉價航空。

image source: 翻攝自Dcard

原PO指出，自己也曾搭乘傳統航空，不過他覺得整體乘機感受和廉航並沒有太大的差異，讓他非常好奇為什麼大家到日本這類航行時間較短的國家仍然很少選擇廉航，「短程上飛機就是睡覺也不需要看螢幕看電影，所以大家究竟是為了什麼原因不想搭廉航？還是是因為行李？」

貼文引發討論，許多不習慣乘廉航的人也紛紛提出自己的看法。其中「航班時間」和「行李」是大家最在意的兩大問題。除此之外，也有網友提到班機穩定度、搭乘舒適度、價格不一定比較便宜等等問題，指出這些因素都是大家之所以比較不偏好搭乘廉航的原因，廉航所提供的服務品質和價格，整體換算下來CP值並沒有想像中那麼高。

航班時間

和傳統航空比起來，廉價航空的班次較少，航班時間也常常不太好安排行程，雖然價格比較低卻有可能因此犧牲寶貴的旅行時間。此外，也有人指出廉航會有航班取消的情形發生，為了保險起見還是會選擇傳統航空，「航班調度比不上傳航」、「行李跟航班改點風險應該是主要原因」、「現在航班實在太不穩定，買廉航如果遇到飛機延誤或取消的問題，很難處理」、「有些航點廉航時間選擇少又差」。

行李托運問題

「行李」是許多人不選擇廉航的主要考量原因，尤其對於行李多的人而言，再算上額外的行李托運費用，搭乘廉航並不見得比較划算，「行李公斤數買下來都比傳統航空貴了」、「傳統航空行李、餐點還是有優勢」。

乘坐舒適度

對許多人而言，廉價航空不只位置較為狹窄，設備和服務也和傳統航空有一定程度的落差，因此容易暈機或注重品質的人也會比較不偏好廉航，「寧願多花一點點錢坐得舒服」、「廉航的椅子超級難坐」、「空間真的小到不行腳都不知道放哪」、「有些廉航超難坐」。

價格不一定便宜

有人指出，廉航雖然看似比較便宜，但如果要挑到理想的航班時段，再加上托運行李和各種服務的費用，其實價格差異和傳航並沒有想像中那麼大，甚至還有可能更貴，「如果廉航不想搭很鳥的時間，我看廉航跟華航價格沒有差很多欸」、「今年飛日本的價格，有些廉航比傳統航空貴」、「現在日本線廉航都漲翻天，加幾百塊就有傳航可以搭了」、「廉航行李加上去也沒便宜多少」、「同時段+同行李公斤數，廉航沒比較便宜啊」。

延伸閱讀

推薦／跟著慈妹、郭婞淳開心跑起來！加入【永續讚市】成為全台最強勝負師

開比不開還不涼？通勤族搭火車、捷運「宛如進烤箱」氣炸：難道只有高鐵有涼心？

療癒爆紅手遊《Pokémon Sleep》怎麼玩？收集愛睏寶可夢睡姿　還能偵測睡眠品質

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

廉航 航班

延伸閱讀

搭飛機穿這樣網友看傻！女偶像「背部99.9%全裸」　泰民牛仔褲撕碎，一動內褲快被看見

秦嵐熱戀小10歲小奶狗　一下飛機直衝魏大勛家甜蜜勾手

上班族買廉航住便宜旅社「一直去日本不會膩？」 網曝多次衝日本好玩在哪

出國搭廉航CP值更高？ 內行人分析：5點輸傳統航空

相關新聞

潤娥也愛用！最強小棕瓶系列推3款新品　基礎保養全包

被稱為修護精華最強霸主的雅詩蘭黛小棕瓶特潤超導全方位修護露，等待許久，終於一口氣推出3款新品，直接完成基礎保養三步驟，包...

「松屋」又要開新店！全新「內湖港墘店」10月登場

繼於7月新開設「武昌店」之後，來自日本的知名牛丼「松屋」又將進軍內湖，開設全新門市「內湖港墘店」，並且預計10月開幕。對...

紅黑配色還可加配料！全家便利商店Fami!ce推10週年限定口味「莓好時光霜淇淋」

許多消費者最愛的全家便利商店Fami!ce霜淇淋邁入10週年！全家便利商店自2013年創業界之先開賣霜淇淋，讓全台颳起霜...

卡地亞大嘴鳥海灘巾呆萌好想要！夏日擺件全新美色登場

炎炎夏日之中，卡地亞（CARTIER）以鮮活明快的色彩，為這個季節創造充滿假日氛圍的清新感受！卡地亞發表2023年度全新...

巨峰葡萄巧搭生魚片！寒居酒店BeGood夏季套餐新登場

炎夏的味蕾需要一點新刺激，各家飯店餐廳陸續換新菜，寒居酒店BeGood餐廳一改過往大盤分享的概念，即日起改為晚間套餐形式...

50嵐為何人氣不墜？眾人點出「2關鍵」讚爆：手搖界的麥當勞

台灣手搖飲料市場龐大，從常見的紅茶、綠茶到珍珠奶茶、楊枝甘露，每間飲料店價目表上琳瑯滿目的品項常常讓許多人出現選擇障礙，近日有人好奇詢問50嵐能夠在台灣立足長久、人氣不墜的關鍵，不少網友也點出背後2大原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦