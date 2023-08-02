地獄廚神、豆豆先生串流看得到！英國「BBC PLAYER」上架MyVideo 限時5折優惠

串流平台再添生力軍，BBC Studios宣布攜手台灣大哥大旗下OTT影音平台MyVideo，在台獨家推出「BBC PLAYER」，一次上線旗下6大品牌內容，集結經典英國劇集BBC First、生活時尚BBC Lifestyle、紀實娛樂節目BBC Brit、自然生態絕景BBC Earth，還有學齡前兒童品牌CBeebies、爸媽救星BBC Kids等豐富內容。

除了現有MyVideo訂閱用戶可無痛升級，即日起至8月31日，訂閱MyVideo豪華月租方案1期（180天）即享777元快閃價優惠，可無限觀看MyVideo「BBC PLAYER」與電影、動漫、兒童、節目、戲劇等館內共超過數萬部影音內容（除單次付費與數位珍藏版外），從全球頂級的英劇、自然生態紀錄片、娛樂、真人秀、兒童節目等多元豐富的綜藝節目都能一次滿足各種觀影需求。