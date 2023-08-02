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地獄廚神、豆豆先生串流看得到！英國「BBC PLAYER」上架MyVideo 限時5折優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至8月31日，訂閱MyVideo豪華月租方案1期（180天）即享777元快閃價優惠。記者黃筱晴／攝影
即日起至8月31日，訂閱MyVideo豪華月租方案1期（180天）即享777元快閃價優惠。記者黃筱晴／攝影

串流平台再添生力軍，BBC Studios宣布攜手台灣大哥大旗下OTT影音平台MyVideo，在台獨家推出「BBC PLAYER」，一次上線旗下6大品牌內容，集結經典英國劇集BBC First、生活時尚BBC Lifestyle、紀實娛樂節目BBC Brit、自然生態絕景BBC Earth，還有學齡前兒童品牌CBeebies、爸媽救星BBC Kids等豐富內容。

除了現有MyVideo訂閱用戶可無痛升級，即日起至8月31日，訂閱MyVideo豪華月租方案1期（180天）即享777元快閃價優惠，可無限觀看MyVideo「BBC PLAYER」與電影、動漫、兒童、節目、戲劇等館內共超過數萬部影音內容（除單次付費與數位珍藏版外），從全球頂級的英劇、自然生態紀錄片、娛樂、真人秀、兒童節目等多元豐富的綜藝節目都能一次滿足各種觀影需求。

首推必看BBC Lifestyle《戈登拉姆齊明日廚神》，承襲《誰是接班人》風格，12組餐飲實業家使出渾身解數爭取戈登私人600萬創業投資；另外，《豆豆先生》羅溫艾金森也用他招牌的英式幽默進駐BBC Brit；而被譽為「一生必看」的BBC Earth《冰凍星球 II》，除了集結強大製作陣容，更走訪全球18國寒冷地區，高至崇山峻嶺，廣至冰雪沙漠，深至雪域森林，遠至從太空捕捉的冰川崩解畫面，加上運用最新拍攝技術捕捉許多史無前例的冰凍世界生物美景，同時也記錄了全球暖化對地球的影響，讓觀眾一窺極地奧秘。

MyVideo「BBC PLAYER」專館正式上線，同步上架BBC Studios旗下6大品牌內容。圖／BBC Studios提供
MyVideo「BBC PLAYER」專館正式上線，同步上架BBC Studios旗下6大品牌內容。圖／BBC Studios提供
MyVideo上線「BBC PLAYER」專館，原本訂閱會員無痛升級。記者黃筱晴／攝影
MyVideo上線「BBC PLAYER」專館，原本訂閱會員無痛升級。記者黃筱晴／攝影

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