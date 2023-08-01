台灣美食展4日起600格攤位登場 飯店推住宿券下殺1折

台灣美食展8月4日至7日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會表示，活動分四大展區，共集結600格攤位展出美食、伴手禮，各大飯店集團也推出餐券、住宿券，住宿券下殺1折。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣美食令各國民眾驚艷，從觀光局資料可清楚看到，各國旅客來台最大目的，就是為吃台灣美食。她說，希望透過美食展從食材、產地到餐桌，帶動文化、觀光的傳承與永續發展，讓觀展民眾深入了解台灣美食兼容並蓄。

觀光局代理局長周廷彰說，美食是觀光的引路人，從小吃到大菜，台灣美食都是台灣吸引國際觀光客的最大誘因，今年美食展觀光局將各地20道代表美食與景點結合，希望透過美食帶動旅遊發展。