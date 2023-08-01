火鍋「50種食材吃到飽」139元！升級享蒙古烤肉吃到飽

還記得記憶中，把各種食材堆積如山的「蒙古烤肉」嗎？連鎖鍋物「築崎相撲鍋物」自即日起於台中北屯開設全新旗艦店，店內同時提供日式鍋物、自助吧與蒙古烤肉吃到飽，讓民眾一次擁有火烤雙享受。為慶祝新店開幕，8月3日前，自助吧吃到飽限時特價139元，升級加購蒙古烤肉吃到飽，特價278元。

目前在台中共有3間分店的「築崎相撲鍋物」，主打平價的個人火鍋。全新「北屯旗艦店」自即日起正式開幕，店內不僅透過許多相撲元素增添特色，同時也以全新的用餐模式，同時結合日式鍋物、蒙古烤肉與自助吧，提供更豐富的餐飲選擇。

自助吧部份，築崎旗艦店提供有蔬食、火鍋料、飲料、霜淇淋、秘製炒泡麵、濃郁咖哩，還有蒙古烤肉的配料，共計超過50種食材品項，通通採無限供應，每人220元，亦可加價選購肉盤，每人290元起。一次享受自助吧吃到飽＋肉盤＋蒙古烤肉吃到飽，每人則為429元起。