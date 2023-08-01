帝王蟹套餐33900！王品最貴火鍋「旬嚐」開幕享4大優惠

為搶攻頂級火鍋市場，王品自8月2日起，正式推出全新品牌鍋物品牌「旬嚐」，主打日本A5和牛、澳洲純血和牛牛小排，以及活體帝王蟹、波士頓龍蝦等海陸食材。其中最頂級的「帝王海旬寶盒8人海陸套餐」更是要價33,900元起。為慶祝新店開幕，旬嚐也提供免費升級鮮活龍蝦火烤雙饗、加贈三日月和菓子、帝王海旬寶盒8人海陸套餐現省4,000元等不同優惠。

相較於聚、青花驕等人均價格落於500～1,000元的現有鍋物品牌，「旬嚐」為王品首個頂級鍋物品牌，整體食材全面升級。店址鄰近台北松江南京商圈，共計90席座位，並包含6、10人包廂。店內以現代日式美學為設計主軸，並加入調酒吧檯元素。同時店內也透過專人桌邊服務，提供代客涮煮肉品、剝蝦殼、拆蟹、剝玉米等貼心項目。

餐點部份，旬嚐提供個人套餐、雙人海陸套餐、四人海陸套餐等方案，並也有單點品項。其中個人套餐價格落於880～3,600元不等，至於雙人海陸、四人海陸套餐則採9道式設計，海鮮有極上海鮮盛合、鮮活波士頓龍蝦、鮮活青蟳等3種選擇，並且搭配指定肉盤，還有開胃小品、逸品、食事、甜點等內容，各為3,500～4,280元、7,000～8,380元。民眾也可加價升級「澳洲純血和牛牛小排＋日本A5黑毛和牛紐約客」，讓肉品滋味更上一層樓。

為了增添視覺享受，旬嚐針對4人套餐的海鮮食材，也特別以特製透明容器呈現出「海鮮寶盒」的效果；同時單點餐點「金箔星鑽散壽司」、「金箔紅玉生蠔」也會以寶盒形式登場，滿足現代人拍照打卡的慾望。至於需要提前預約的頂級套餐「帝王海旬寶盒8人海陸套餐」，則是以重達3公斤的「帝王海旬寶盒」為主角，內容陳列帝王蟹、南非活鮑魚、北海道生食級干貝等10種海鮮，搭配上日本A5黑毛和牛紐約客、澳洲純血和牛牛小排、西班牙伊比利豬梅花等肉品，視覺效果驚人，每套33,900元起（依帝王蟹重量調整價格）

旬嚐的湯底以「和風魚介昆布湯」為基礎，帶來清新甘甜的滋味。除了涮煮肉、海鮮、蔬菜之外，最後吸收精華的湯底，還可加入米飯製成精粹黃金粥。另外還有特製的柚椒醬、炭燒鹽、抹茶鹽、洛神鹽、海鮮醋等多種沾料，為食材賦予不同風味。若是點選帝王蟹的民眾，服務人員還可將蟹肉置於蟹殼內燒烤，製成甲羅燒後品嚐，更添餐點的豐富度與變化性。店內同時也有獲得「百加得傳世雞尾酒大賽台港澳區冠軍」的調酒師Kevin Luo特別打造的多款調酒，適合喜愛微醺時光的民眾。

為慶祝新店開幕，8月2日至8月31日期間，到店消費4人套餐，可享海鮮升級「鮮活波士頓龍蝦火烤雙饗」，價值980元；另外「帝王海旬寶盒8人套餐」原價33,900元起，體驗價29,900元。8月5日、6日，每桌再額外加贈「三日月茶空間」特製的「和菓子」1份，送完為止。另外9月1日至10月31日期間，可享「比目魚兩吃」加購價680元。

【旬嚐 精緻鍋物】

電話：02-2562-1823