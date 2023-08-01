山本耀司專門店進駐微風廣場 男女裝、高價配件一站購

日本文化實力強盛，不僅在生活品味輸出全世界，日本設計師也早在西方時尚圈發光發熱。日本設計師品牌山本耀司（Yoji Yamamoto）便以強烈的風格、獨特的世界觀與服裝美學，早早在時裝產業佔有一席之地。今年正式由君梵國際所代理，並於今日在微風信義百貨開設品牌複合店，涵蓋主線男裝、主線女裝與高價配件品牌，堪稱「一站式」購物體驗。

將在今年10月邁向堂堂80大壽的設計師山本耀司，從1981年登上巴黎時裝周至今，仍維持著穩定創作力道與奇思妙想。在山本耀司的時裝視野中，狂放、野性是男裝的輪廓樣態，並以略帶戲謔的標語或設計細節，展現大男孩心的頑童一面。女性則跳脫傳統的甜美、纖細想像，但以飄逸且具特色的結構設計，讓女性心中的特異獨行加以外顯。

全新的Yoji Yamaoto品牌複合店，由負責全球山本耀司專門店的設計公司OSO所操刀執行。OSO為此曾多次來台實地踏查，並將充滿台灣元素的花磚、鐵窗、廟宇屋簷，以更簡約內化的形式融入空間細節。店中大面積的斜切牆面並以不規則的形式呈現，既衝突也和諧，一如山本耀司「黑色詩人」般的仙氣與日式美學。