聽新聞
test
0:00 / 0:00
山本耀司專門店進駐微風廣場 男女裝、高價配件一站購
日本文化實力強盛，不僅在生活品味輸出全世界，日本設計師也早在西方時尚圈發光發熱。日本設計師品牌山本耀司（Yoji Yamamoto）便以強烈的風格、獨特的世界觀與服裝美學，早早在時裝產業佔有一席之地。今年正式由君梵國際所代理，並於今日在微風信義百貨開設品牌複合店，涵蓋主線男裝、主線女裝與高價配件品牌，堪稱「一站式」購物體驗。
將在今年10月邁向堂堂80大壽的設計師山本耀司，從1981年登上巴黎時裝周至今，仍維持著穩定創作力道與奇思妙想。在山本耀司的時裝視野中，狂放、野性是男裝的輪廓樣態，並以略帶戲謔的標語或設計細節，展現大男孩心的頑童一面。女性則跳脫傳統的甜美、纖細想像，但以飄逸且具特色的結構設計，讓女性心中的特異獨行加以外顯。
全新的Yoji Yamaoto品牌複合店，由負責全球山本耀司專門店的設計公司OSO所操刀執行。OSO為此曾多次來台實地踏查，並將充滿台灣元素的花磚、鐵窗、廟宇屋簷，以更簡約內化的形式融入空間細節。店中大面積的斜切牆面並以不規則的形式呈現，既衝突也和諧，一如山本耀司「黑色詩人」般的仙氣與日式美學。
回看服裝本體，2023秋冬主線女裝Yohji Yamamoto以黑為主色彩並搭配多層次、不規則結構與複合材質，傳遞出不完美的個性感；男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME則有主線、去年新發表的white shirt與Regulation三個系列，同時高價配件品牌discord Yohji Yamamoto則延續山本耀司未完成、不對稱的設計概念。飾品則聚焦於歌德Gothic風，材質為950銀，將隨時間孕育出自然的自然的灰藍色，帶點冷調、不羈，一如山本耀司（Yoji Yamamoto）一以貫之的前衛精神。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言