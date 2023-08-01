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山本耀司專門店進駐微風廣場 男女裝、高價配件一站購

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在山本耀司的時裝視野中，狂放、野性是男裝的輪廓樣態，女性則跳脫傳統想像，以飄逸且具特色的結構設計，讓特異獨行的內在特質加以外顯。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial
在山本耀司的時裝視野中，狂放、野性是男裝的輪廓樣態，女性則跳脫傳統想像，以飄逸且具特色的結構設計，讓特異獨行的內在特質加以外顯。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial

日本文化實力強盛，不僅在生活品味輸出全世界，日本設計師也早在西方時尚圈發光發熱。日本設計師品牌山本耀司（Yoji Yamamoto）便以強烈的風格、獨特的世界觀與服裝美學，早早在時裝產業佔有一席之地。今年正式由君梵國際所代理，並於今日在微風信義百貨開設品牌複合店，涵蓋主線男裝、主線女裝與高價配件品牌，堪稱「一站式」購物體驗。

將在今年10月邁向堂堂80大壽的設計師山本耀司，從1981年登上巴黎時裝周至今，仍維持著穩定創作力道與奇思妙想。在山本耀司的時裝視野中，狂放、野性是男裝的輪廓樣態，並以略帶戲謔的標語或設計細節，展現大男孩心的頑童一面。女性則跳脫傳統的甜美、纖細想像，但以飄逸且具特色的結構設計，讓女性心中的特異獨行加以外顯。

全新的Yoji Yamaoto品牌複合店，由負責全球山本耀司專門店的設計公司OSO所操刀執行。OSO為此曾多次來台實地踏查，並將充滿台灣元素的花磚、鐵窗、廟宇屋簷，以更簡約內化的形式融入空間細節。店中大面積的斜切牆面並以不規則的形式呈現，既衝突也和諧，一如山本耀司「黑色詩人」般的仙氣與日式美學。

回看服裝本體，2023秋冬主線女裝Yohji Yamamoto以黑為主色彩並搭配多層次、不規則結構與複合材質，傳遞出不完美的個性感；男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME則有主線、去年新發表的white shirt與Regulation三個系列，同時高價配件品牌discord Yohji Yamamoto則延續山本耀司未完成、不對稱的設計概念。飾品則聚焦於歌德Gothic風，材質為950銀，將隨時間孕育出自然的自然的灰藍色，帶點冷調、不羈，一如山本耀司（Yoji Yamamoto）一以貫之的前衛精神。

Yoji Yamamoto經典的雙背包以底部的Y字最具辨視度，此外以日本祭典為靈感出發的「居士包」款，則有斜背、單肩背法不同背法，也是配件區的亮點推薦。圖／台灣君梵提供
Yoji Yamamoto經典的雙背包以底部的Y字最具辨視度，此外以日本祭典為靈感出發的「居士包」款，則有斜背、單肩背法不同背法，也是配件區的亮點推薦。圖／台灣君梵提供
Yoji Yamamoto全新專門店位於微風廣場市民大道，交通位置醒目便捷。圖／台灣君梵提供
Yoji Yamamoto全新專門店位於微風廣場市民大道，交通位置醒目便捷。圖／台灣君梵提供
黑色向來是山本耀司的主打色，品牌並以「透過挑戰來征服制度」為精神，展現風格、意念上的前衛性。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial
黑色向來是山本耀司的主打色，品牌並以「透過挑戰來征服制度」為精神，展現風格、意念上的前衛性。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial
除擁有Yoji Yamamoto代理權，台灣君梵也擁有山本耀司集團旗下潮牌Ground Y的台灣獨家代理。圖／台灣君梵提供
除擁有Yoji Yamamoto代理權，台灣君梵也擁有山本耀司集團旗下潮牌Ground Y的台灣獨家代理。圖／台灣君梵提供

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