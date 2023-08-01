走過40載！「G-SHOCK之父」伊部菊雄：時光倒流，我還是會提案做摔不壞的手表

35周年紀念活動時，就曾見過人稱「G-SHOCK之父」的伊部菊雄先生，五年後的40周年，他再度應邀來台。跟印象中的樣子沒有差太多，面對媒體採訪時，有著溫暖笑容，並仔細聆聽每個問題，即使不特別做什麼也自帶魅力，難怪伊部菊雄先生會跟我們炫耀說「我這次來台灣，居然有年輕粉絲來接機」。

【超過四十年的趨勢觀察】

在G-SHOCK的40周年記者會上，伊部菊雄先生再次跟我們分享了地表最強悍腕表誕生源起，剛剛好的幽默感，博得眾人笑聲與掌聲。已屆70歲的他，把一輩子都奉獻給了卡西歐（CASIO），不過假設沒有伊部菊雄的存在，大概也不會有G-SHOCK品牌，以及後來的故事。經過新冠疫情後再來台灣就是參與年度盛事，伊部菊雄也覺得「因為隔離的原因，加速了線上或說數位化的進程，過去沒想過的現在都能實現」，眾人想法變得更加自由和彈性。就因為工作型態的轉變，閱讀時間方式變得更多元，伊部菊雄還觀察到「休閒化風格是這幾年的趨勢」，值得鐘表產業去思考如何因應。

面對媒體採訪時，伊部菊雄先生有著溫暖笑容，並仔細聆聽每個問題。圖／CASIO提供

【天馬行空創意無限】

或許跨界聯名是一個方式，但伊部菊雄認為，必須要達成品牌間的雙贏，才能讓G-SHOCK推出相應產品；還舉例「因為品牌精神是『絕對強悍』，假設飲料品牌來合作，也能呈現出喝了讓人覺得會充滿朝氣的飲品，就真的很不錯」。而在卡西歐服務多年，自然經手過不少聯名或是話題腕表的企劃，若不受限制，為自己打造手表，最想要的功能是什麼？伊部菊雄先生的答案則是讓人出乎預料，他說「因為每天起床時都會想發懶，所以若有一款腕表戴上後，能讓人充滿力量的話就太好了」，即使是身為G-SHOCK之父，也跟眾人一樣有著尋常煩惱。

為自己打造手表，最想要的功能是什麼？伊部菊雄先生的答案則是讓人出乎預料。圖／CASIO提供

【美感與實用兼具備受愛戴】

回首一路走來的四十餘年，困難故事不少，但伊部菊雄先生仍舊樂此不疲，就像他透露雖然今年是慶祝40周年，不過品牌已經在思考50周年時要帶給大家什麼驚喜了。而問伊部菊雄先生若時間能重來，他是否還會跟公司提案要打造G-SHOCK？畢竟這是一個自創立以來截至今年3月為止，在全球多個國家累積販售多達1.4億只腕表的成功品牌。他說「我可能會考慮很久，可是我做的事情，能夠為大家帶來那麼多便利，我還是會做這件事」。就像伊部菊雄在開發G-SHOCK時，是以實用功能為導向，因此盡可能去除多餘的結構線條，意外創作屬於自身的美學基準，歷久不衰，跨越不同世代都能受到喜愛。