南極綠色冰山為靈感 蕭邦Only Watch探討永續議題
每兩年一度的Only Watch慈善拍賣會被認為是鐘表界最大的慈善活動，第十屆將於2023年11月5日在日內瓦舉槌，共有超過50個腕表品牌特別為此慈善拍賣會打造獨一無二之作，拍賣收益將全部捐贈給摩納哥抗肌肉失養症協會，以支持裘馨氏肌肉失養症的研究；Only Watch慈善拍賣會自2005年成立以來，至今已經籌集了超過1億瑞士法郎的資金。
瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）為此次拍賣特別演繹L.U.C 1860系列腕表，致敬1997年推出的首款L.U.C系列腕表。獨一無二的Only Watch特别版採用36.50毫米蕭邦獨家Lucent Steel™ 精鋼製作表殼，配上別緻的「Ice Green」冰綠色白金扭索飾紋表盤，搭載具有黃金微型自動盤和蕭邦Twin雙發條盒的L.U.C型96.40-L機芯，深具收藏價值。
L.U.C首款系列L.U.C 1860，自1997年推出即被瑞士專業的腕表雜誌《Montres Passion》（Uhrenwelt）評選為「年度最佳腕表」。這枚腕表以品牌獨家的Lucent Steel™ A223精鋼打造，由80%循環再造元素組成的鋼材，煥發獨特耀眼的光芒，是蕭邦耗時四年研發、並於2019年首度運用於Alpine Eagle的環保材質，也見證了蕭邦自2013年開始持續貫徹「可持續發展奢侈產業」（Journey to Sustainable Luxury）的承諾。
優雅的冰綠色表盤，清新的色調以南極獨有的綠色冰山景色為靈感。被科學家稱為「翡翠冰山」。這種顏色同時象徵著冰川融化，展現現今的環境議題與挑戰也賦予這個作品獨特的意義。冰綠色漆面表盤與白金製作的人字紋時標和劍形指針，形成鮮明對比，表盤裝飾精心打磨成放射狀圖案，搭配以色調相符的縫線裝飾的岩灰色小牛皮表帶。腕表並獲日內瓦印記（Poinçon de Genève）與瑞士官方天文台認證。
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