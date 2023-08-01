南極綠色冰山為靈感 蕭邦Only Watch探討永續議題

每兩年一度的Only Watch慈善拍賣會被認為是鐘表界最大的慈善活動，第十屆將於2023年11月5日在日內瓦舉槌，共有超過50個腕表品牌特別為此慈善拍賣會打造獨一無二之作，拍賣收益將全部捐贈給摩納哥抗肌肉失養症協會，以支持裘馨氏肌肉失養症的研究；Only Watch慈善拍賣會自2005年成立以來，至今已經籌集了超過1億瑞士法郎的資金。

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）為此次拍賣特別演繹L.U.C 1860系列腕表，致敬1997年推出的首款L.U.C系列腕表。獨一無二的Only Watch特别版採用36.50毫米蕭邦獨家Lucent Steel™ 精鋼製作表殼，配上別緻的「Ice Green」冰綠色白金扭索飾紋表盤，搭載具有黃金微型自動盤和蕭邦Twin雙發條盒的L.U.C型96.40-L機芯，深具收藏價值。

L.U.C首款系列L.U.C 1860，自1997年推出即被瑞士專業的腕表雜誌《Montres Passion》（Uhrenwelt）評選為「年度最佳腕表」。這枚腕表以品牌獨家的Lucent Steel™ A223精鋼打造，由80%循環再造元素組成的鋼材，煥發獨特耀眼的光芒，是蕭邦耗時四年研發、並於2019年首度運用於Alpine Eagle的環保材質，也見證了蕭邦自2013年開始持續貫徹「可持續發展奢侈產業」（Journey to Sustainable Luxury）的承諾。