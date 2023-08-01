XERONI全台首間主題房亮相！高雄洲際打造「羅馬假期」

高雄洲際酒店攜手頂級義大利啤酒PERONI，聯名推出「羅馬假期一泊二食」之旅，包括SEEDS全日餐廳獻上義式餐酒饗宴、戶外酒吧開啟「義想不到」的夏日時光，另有全台首間PERONI Lifestyle主題房：如此的「羅馬假期」一泊二食之旅，

入住再送PERONI品牌限定帆布托特包及造型開瓶器各一，8月4日至10月31日，每房9,230元起。

PERONI沛羅尼啤酒甫宣布今年由許瑋甯擔任品牌風格大使，它不僅代表頂級義大利啤酒，更交織著義式文化與精神，致力透過五感、將100%最純粹的義式熱情與歡樂傳遞給台灣賓客。

期間限定的PERONI Lifestyle主題房，以藍、白為主色調，將海洋意象與夏日光景延伸至房間每一角落。搭配揉和幾何與波紋線條的PERONI抱枕、織毯堆疊布置，簡約中帶著活潑，展現獨到的義式美學氛圍；房內PERONI藍絲帶窗景，畫龍點睛地勾勒出隨心享受、盡情享樂的義式生活態度。此外，主題房也配置獨家PERONI清新檸香擴香組，將義大利陽光的熟成氣味引領入房。

高雄洲際酒店一樓的SEEDS大地全日餐廳，設有綠意圍繞的露檯秘境用餐區，也委請PERONI打造期間限定的戶外小酒館。另由SEEDS大地全日餐廳主廚設計PERONI 夏日主題套餐，以蕃茄、起司的清爽揭開餐酒推薦序幕，經典義式主餐包括「煙花女風味燉雞」、重現經典義大利漁夫料理「狂水煮魚 ACQUA PAZZA」，套餐甜點以提拉米蘇為發想，融合黃金奇異果、葡萄等本地水果。「羅馬假期」主題套餐1,800元，均附PERONI生啤酒 330ml，加價400元享升級PERONI生啤酒無限暢飲。

高雄洲際酒店「羅馬假期」一泊二食專案，訂房連結可查：https://ic-kaohsiung.com/PERONI。主題房內備有PERONI啤酒與專屬品牌玻璃杯試飲體驗。

【飲酒過量，有害健康；酒後不開車】 SEEDS大地全日餐廳主廚特製 PERONI 「羅馬假期」主題套餐。圖／高雄洲際提供

【飲酒過量，有害健康；酒後不開車】 PERONI沛羅尼啤酒今年由許瑋甯擔任品牌風格大使。圖／高雄洲際提供

【飲酒過量，有害健康；酒後不開車】 高雄洲際酒店與頂級義大利啤酒品牌PERONI合作，獻上「羅馬假期」一泊二食之旅。圖／高雄洲際提供

【飲酒過量，有害健康；酒後不開車】