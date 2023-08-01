快訊

太陽聯盟謝育全父親節入獄 高雄直播主之亂畫下休止符

潘孟安涉論文抄襲案 高師大學倫會：有瑕疵但未達撤銷學位程度

生前愛小酌！世界最長壽男人去世 享嵩壽127歲

如何穿出簡約低調又有質感？看adidas Basketball、ESSENTIALS就對了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
全新的adidas Basketball系列，以「回歸初心Remember the Why」重拾對籃球的本心，專注於服飾上的輪廓、功能及色彩，以滿足穿著與搭配需求。圖／adidas提供
全新的adidas Basketball系列，以「回歸初心Remember the Why」重拾對籃球的本心，專注於服飾上的輪廓、功能及色彩，以滿足穿著與搭配需求。圖／adidas提供

高端潮牌Fear Of God的設計師Jerry Lorenzo在潮流圈，帶起了低調但不失質感的著裝需求，更成為流行顯學。而adidas Basketball系列在去年橫空出世，奉行了「極簡美學」與寬鬆輪廓，因為有著易搭與實穿特色，推出後深受各界歡迎。今年推出新季節配色款的同時，還呈現了全新adidas Crazy IIInfinity鞋款，喚醒眾人對於籃球的熱愛與動力。

全新的adidas Basketball系列，同樣以「回歸初心Remember the Why」重拾對籃球的本心，專注於服飾上的輪廓、功能及色彩，以滿足穿著與搭配需求 ;。在簡約美學的架構下，透過寬鬆舒適的輪廓藏有設計細節，包括經典LOGO徽章、隱藏在側的拉鍊口袋、羅紋袖口及下擺設計，更值得一提的是除了基本款黑色增添連帽上衣與短褲等品項之外，服飾上經典的LOGO更以奶油白色來為系列增加復古感，而新配色芥末黃的加入，更是為這系列帶來不同視覺的樣貌，重新定調籃球時尚。

ESSENTIALS這季則呈現The Black Collection系列，以黑色為概念，貫穿全新單品。圖／The Spaace提供
ESSENTIALS這季則呈現The Black Collection系列，以黑色為概念，貫穿全新單品。圖／The Spaace提供

另外，設計師Jerry Lorenzo除了高端潮牌Fear Of God之外，更打造了ESSENTIALS支線，保有主線品牌高級運動休閒風格，但相對價格親民一些。這季則呈現了The Black Collection系列，以黑色為概念，貫穿全新單品，囊括運動衫、運動褲、背心、夾克、連衣裙、下身和帽款，延續了其奢華休閒風格，將經典單品變化出不同的時髦剪裁輪廓。同時這系列結合了全新3D LOGO橡膠徽標、隱藏的口袋設計與加長抽繩等細節；更微調了整體的服裝線條與比例，藉以體現ESSENTIALS精神。

全新adidas Crazy IIInfinity鞋款，喚醒眾人對於籃球的熱愛與動力。圖／adidas提供
全新adidas Crazy IIInfinity鞋款，喚醒眾人對於籃球的熱愛與動力。圖／adidas提供

ESSENTIALS The Black Collection系列女裝緊身褲，3,580元。圖／The Spaace提供
ESSENTIALS The Black Collection系列女裝緊身褲，3,580元。圖／The Spaace提供

adidas Basketball系列背心，2,090元。圖／adidas提供
adidas Basketball系列背心，2,090元。圖／adidas提供

adidas Basketball系列連帽上衣，3,090元。圖／adidas提供
adidas Basketball系列連帽上衣，3,090元。圖／adidas提供

ESSENTIALS The Black Collection系列男裝T恤，2,380元。圖／The Spaace提供
ESSENTIALS The Black Collection系列男裝T恤，2,380元。圖／The Spaace提供

ESSENTIALS The Black Collection系列女裝背心，1,480元。圖／The Spaace提供
ESSENTIALS The Black Collection系列女裝背心，1,480元。圖／The Spaace提供

adidas Basketball系列T恤，1,490元。圖／adidas提供
adidas Basketball系列T恤，1,490元。圖／adidas提供

ESSENTIALS The Black Collection系列男裝襯衫，4,580元。圖／The Spaace提供
ESSENTIALS The Black Collection系列男裝襯衫，4,580元。圖／The Spaace提供

adidas Basketball系列短褲，2,090元。圖／adidas提供
adidas Basketball系列短褲，2,090元。圖／adidas提供

運動 adidas

延伸閱讀

布朗尼走過鬼門關恐斷籃球路 詹姆斯生涯佈局也受影響

「全明星」3星齊飆青春電影！ 籃球MVP曝練到很挫折

北高雄青少年籃球基地落成 全台最大座薄殼式風雨球場

籃球／中華男籃世大運慘敗 網熱議國內史上天賦最高球員是誰

相關新聞

套餐要33900元！王品新創「旬嚐」跨足高價火鍋市場

餐飲龍頭王品集團跨入高價火鍋市場，開出新品牌「旬嚐」，客單價約1500~1800元，補上高價火鍋的缺口，鍋類事業群總經理...

全家便利商店「涼夏水果季」麵包、甜點全都有！Let’s Café攜嵜本推「繽芒氣泡美式咖啡」

夏季全台掀熱浪，全家便利商店瞄準高溫商機，即日起展開「涼夏水果季」，選用在地採購的當季水果入料，推出烘焙麵包、甜點、飲料...

完美質感太燒想買！無印良品攜手Gogoro推7款機車配件

兩大品牌攜手合作，日本MUJI無印良品與台灣電動機車品牌Gogoro共同推出聯名系列，除了兩台 Gogoro VIVA ...

臺鐵 EMU3000型騰雲座艙餐飲再升級！伴隨尊榮禮遇 邁向繽紛旅程

為進一步提升服務品質，交通部臺鐵局自今年9月1日起調整EMU3000型騰雲座艙餐點換新菜色，以滿足老少咸宜的口味需求。騰...

如何穿出簡約低調又有質感？看adidas Basketball、ESSENTIALS就對了！

高端潮牌Fear Of God的設計師Jerry Lorenzo在潮流圈，帶起了低調但不失質感的著裝需求，更成為流行顯學。而adidas Basketball系列在去年橫空出世，奉行了「極簡美學」與寬鬆輪廓，因為有著易搭與實穿特色，推出後深受各界歡迎。今年推出新季節配色款的同時，還呈現了全新adidas Crazy IIInfinity鞋款，喚醒眾人對於籃球的熱愛與動力

父親節送這個超貼心！買小米無線洗車機、電動打氣機新品再送雙肩包

迎接父親節，小米宣布推出Xiaomi無線洗車機、Xiaomi電動打氣機2與Xiaomi電動刮鬍刀S101等3款超適合爸爸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦