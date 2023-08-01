如何穿出簡約低調又有質感？看adidas Basketball、ESSENTIALS就對了！

高端潮牌Fear Of God的設計師Jerry Lorenzo在潮流圈，帶起了低調但不失質感的著裝需求，更成為流行顯學。而adidas Basketball系列在去年橫空出世，奉行了「極簡美學」與寬鬆輪廓，因為有著易搭與實穿特色，推出後深受各界歡迎。今年推出新季節配色款的同時，還呈現了全新adidas Crazy IIInfinity鞋款，喚醒眾人對於籃球的熱愛與動力。

全新的adidas Basketball系列，同樣以「回歸初心Remember the Why」重拾對籃球的本心，專注於服飾上的輪廓、功能及色彩，以滿足穿著與搭配需求 ;。在簡約美學的架構下，透過寬鬆舒適的輪廓藏有設計細節，包括經典LOGO徽章、隱藏在側的拉鍊口袋、羅紋袖口及下擺設計，更值得一提的是除了基本款黑色增添連帽上衣與短褲等品項之外，服飾上經典的LOGO更以奶油白色來為系列增加復古感，而新配色芥末黃的加入，更是為這系列帶來不同視覺的樣貌，重新定調籃球時尚。

ESSENTIALS這季則呈現The Black Collection系列，以黑色為概念，貫穿全新單品。圖／The Spaace提供

另外，設計師Jerry Lorenzo除了高端潮牌Fear Of God之外，更打造了ESSENTIALS支線，保有主線品牌高級運動休閒風格，但相對價格親民一些。這季則呈現了The Black Collection系列，以黑色為概念，貫穿全新單品，囊括運動衫、運動褲、背心、夾克、連衣裙、下身和帽款，延續了其奢華休閒風格，將經典單品變化出不同的時髦剪裁輪廓。同時這系列結合了全新3D LOGO橡膠徽標、隱藏的口袋設計與加長抽繩等細節；更微調了整體的服裝線條與比例，藉以體現ESSENTIALS精神。

全新adidas Crazy IIInfinity鞋款，喚醒眾人對於籃球的熱愛與動力。圖／adidas提供

ESSENTIALS The Black Collection系列女裝緊身褲，3,580元。圖／The Spaace提供

adidas Basketball系列背心，2,090元。圖／adidas提供

adidas Basketball系列連帽上衣，3,090元。圖／adidas提供

ESSENTIALS The Black Collection系列男裝T恤，2,380元。圖／The Spaace提供

ESSENTIALS The Black Collection系列女裝背心，1,480元。圖／The Spaace提供

adidas Basketball系列T恤，1,490元。圖／adidas提供

ESSENTIALS The Black Collection系列男裝襯衫，4,580元。圖／The Spaace提供