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父親節送這個超貼心！買小米無線洗車機、電動打氣機新品再送雙肩包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi無線洗車機售價1,995元，即日起開賣。圖／小米台灣提供
Xiaomi無線洗車機售價1,995元，即日起開賣。圖／小米台灣提供

迎接父親節，小米宣布推出Xiaomi無線洗車機、Xiaomi電動打氣機2與Xiaomi電動刮鬍刀S101等3款超適合爸爸的新品，更從8月3日起至8月8日推出「小米父親節」活動，上百款明星商品祭出超殺優惠，包括Xiaomi 12T直降4,000元，只要12,999元，領券再折500元；小米智慧顯示器65型直降8,000元，只要12,999元，領券再折650元。如果不知道要怎麼選，小米也在官網貼心替6種風格的老爸整理專屬好禮清單，輕鬆挑選還能聰明消費賺折扣。

矚目新品Xiaomi無線洗車機採一體式便攜設計，機身重量僅約1.3公斤，搭載可拆式2000mAh大容量電池並擁有IPX6防水等級，提供最強2.4MPa自吸式強力水壓，出水量最高可達180L/h，並且將皂液罐與槍桿組件整合一體，搭配5合1多功能噴頭，提供直線沖洗、常規清潔、大範圍沖洗、高壓沖洗、與噴灑泡沫等5種出水模式，輕鬆滿足清洗汽車、植物澆水、沖洗窗戶或清洗冷氣等多功能用途。兒與無線洗車機絕配的還有Xiaomi電動打氣機2，充氣速度較前一代增加約25%，最快只要8分鐘就能充飽一條空輪胎，戶外型老爸必備。活動期間，小米商城mi.com特別推出內含以上2款新品的「出行大禮包」，買再贈小米迷你雙肩包。

另外，注重形象的老爸則可送上Xiaomi電動刮鬍刀S101，全新升級高效刀頭，採用3組雙環刀網，且每個刀頭具有18片刀片，節省刮鬍時間同時也更加滑順、俐落，透過浮動式刀頭提供6種不同刮鬍角度，不同臉型輪廓都能體現極致潔淨的刮鬍感受，可使用Type-C充電線進行充電便利性更加分。

HUAWEI即日起到8月13日在華為全通路推出父親節優惠專案，購買指定組合省更大，WATCH Ultimate智慧工藝腕錶及搭配FreeBuds Pro 2無線藍牙耳機，最高現省7,490元；WATCH GT Cyber搭配FreeBuds 5i，現省2,490元；創新黑科技產品WATCH Buds現省3,000元。8月5日至8月6日到台北三創「創Q Space華為品牌櫃」體驗HUAWEI智慧手錶／手環、藍牙耳機，就可以獲得限量摺疊雨傘。此外，周末兩天在創Q Space華為品牌櫃購買HUAWEI Band 7或HUAWEI Band 8送「生活實用大禮包」；購買HUAWEI智慧手錶／手環或指定藍牙耳機，單筆滿3,000元，再送「HUAWEI FreeLace運動藍牙耳機」。

Xiaomi電動刮鬍刀S101售價455元，8月3日起開賣。圖／小米台灣提供
Xiaomi電動刮鬍刀S101售價455元，8月3日起開賣。圖／小米台灣提供
Xiaomi電動打氣機2售價995元，8月3日起開賣。圖／小米台灣提供
Xiaomi電動打氣機2售價995元，8月3日起開賣。圖／小米台灣提供
WATCH Ultimate智慧工藝腕錶、FreeBuds Pro 2陪伴商務老爸穿梭在各種會議場合。圖／訊崴技術提供
WATCH Ultimate智慧工藝腕錶、FreeBuds Pro 2陪伴商務老爸穿梭在各種會議場合。圖／訊崴技術提供
HUAWEI推薦送給時尚潮流型老爸WATCH Buds智慧手錶中藏著耳機的潮酷創新黑科技。圖／訊崴技術提供
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