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Balenciaga品牌大使雙連發！泰星、70歲法國影后加好友

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）曾分別以《儀式》與《她的危險遊戲》，二度獲得凱撒獎最佳女主角獎，氣質出眾。圖／Balenciaga提供
法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）曾分別以《儀式》與《她的危險遊戲》，二度獲得凱撒獎最佳女主角獎，氣質出眾。圖／Balenciaga提供

隨著自去年以來，泰國明星已然化身亞洲之光，頻頻成為時尚精品品牌大使或代言人。最新消息：Balenciaga宣布將有PP Krit Amnuaydechkorn加入成為品牌大使，展現新一代的前衛時尚活力姿態。

這股「南洋」亞洲熱潮已非第一日掀起，例如瓦奇拉維特·奇瓦雷（Bright Vachirawit）、中泰混血演員Metawin Opas-iamkajorn（小名Win、林漢洲），都在近日受到品牌青睞，分別成為Burberry、Prada的品牌家族一員。而身兼模特兒、演員的PP Krit Amnuaydechkorn，曾獲首爾國際電視節亞洲之星肯定，日前並出席最新一季Balenciaga的成衣ready to wear與高級訂製系列發表，未來聲勢看漲。

同時Balenciaga也宣布另一位品牌大使：法國資深影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）同樣加入Balenciaga。她自1971年投入電影產業，Isabelle Huppert曾拍攝過如《藥頭大媽》、《鋼琴教師》等電影，雖然現在已71歲，但優雅身段與精湛演技，讓她曾為女性時尚雜誌定義為法國女性代名詞。

對於成為Balenciaga品牌好友，Isabelle Huppert也表示，品牌追求的是對藝術的熱情與執著。「Balenciaga堅信時尚是藝術的一種表現形式。我對此非常認同，而且很高興能夠成為創作的一部分參與其中。」

身高160公分、現年71歲的Isabelle Huppert，以精湛演技、優雅風範，受到Balenciaga青睞、甫成為品牌大使。圖 / 翻攝自 IG @ isabelle.huppert（合成圖）
身高160公分、現年71歲的Isabelle Huppert，以精湛演技、優雅風範，受到Balenciaga青睞、甫成為品牌大使。圖 / 翻攝自 IG @ isabelle.huppert（合成圖）
風格時而前衛、時而年輕童趣的PP Krit Amnuaydechkorn，甫成為Balenciaga品牌大使。圖 / 翻攝自 IG @ pp.kritt（合成圖）
風格時而前衛、時而年輕童趣的PP Krit Amnuaydechkorn，甫成為Balenciaga品牌大使。圖 / 翻攝自 IG @ pp.kritt（合成圖）
剛成為Balenciaga品牌大使的PP Krit Amnuaydechkorn，並曾獲首爾國際電視節亞洲之星，在亞洲其他國家也有不俗評價。圖／Balenciaga提供
剛成為Balenciaga品牌大使的PP Krit Amnuaydechkorn，並曾獲首爾國際電視節亞洲之星，在亞洲其他國家也有不俗評價。圖／Balenciaga提供

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