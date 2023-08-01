2024冬春航次全數售罄！「MSC榮耀號」加開明年6月航次

今年郵輪話題之一的「MSC榮耀號」，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪，今年5月首次來台，即重磅宣布將於2024年正式進軍台灣市場，並於7月23日再度停靠台灣基隆港。2024年冬春季航線日前已全數售罄，MSC地中海郵輪宣布，將加開2024年6月的夏季航線。屆時也將是暑期基隆港最大、最新的旗艦郵輪。

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲女士表示，台灣位處東北亞和東南亞中樞交會處，地理位置優越，且為亞洲第二大郵輪客源地，「我們相當看好台灣的郵輪旅遊市場，以及疫後旅遊模式改變帶來的新商機。」她也宣布，日前推出的2024年冬春季航線均已售罄，並決定加開2024年6月的夏季航線，未來MSC地中海郵輪也將積極投入台灣市場，持續推出不同類型的航線。

全新夏季基隆母港航次將於2024年6月8日起至6月28日，共計5航次，航程4~6日，停靠本沖繩/那霸、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島等熱門郵輪旅遊目的地。行程將由東南、喜鴻、可樂、雄獅、行家、信安、尊榮、五福等8家業者共同銷售。

●有關MSC榮耀號

MSC榮耀號於2019年下水，其最大載客量為5,686人，總登記噸位達17.2萬噸，配備有2,217間艙房。被譽為「海上香榭大道」的榮耀大道，兩側集結了超過200個知名品牌，無數派對也將在此熱鬧登場；船上共有13間餐廳，提供多達33種餐飲體驗，此外，船上還有20間特色酒吧。

MSC榮耀號擁有可容納985人的倫敦大劇院，將輪番呈現5部精彩戲劇；亞利桑那水上樂園設有3條酷炫滑水道、1座喜馬拉雅橋，以及適合全年齡段的各式特色泳池；船上還有標準保齡球道、MSC方程式賽車、XD互動影院、室內運動館等娛樂設施，以及每周210種室內休閒項目，峇里島式的MSC水療美容中心及享譽全球的Jean Louis David美髮、美甲沙龍與奢華水療等眾多美容選擇。