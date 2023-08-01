快訊

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

AI概念股火燙燙！存股ETF存成飆股 風雲王者站上巔峰

這可能是目前最強越野跑鞋 穿上Nike Ultrafly的人都曾締造佳績

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
經過專業跑者兩年多的測試，全新Nike Ultrafly越野跑鞋正式推出，在越野跑賽事中以快速的節奏穿越山路野徑，挑戰Fastest Known Time（最快已知時間）。圖／Nike提供
經過專業跑者兩年多的測試，全新Nike Ultrafly越野跑鞋正式推出，在越野跑賽事中以快速的節奏穿越山路野徑，挑戰Fastest Known Time（最快已知時間）。圖／Nike提供

為滿足所有跑者需求，Nike Runnig團隊與菁英越野運動員的合作開發出全新Nike Ultrafly越野跑鞋，有著獨家鞋底設計與首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維。經過兩年的實際競賽測試，可說是目前該領域最強鞋款，因為穿著它的人都曾締造佳績！

多位越野運動員和Nike攜手，以頂尖的公路路跑創新產品為基礎來改良，一同完成了Nike Ultrafly越野跑鞋。能精準滿足越野跑者需求，在越野跑賽事中以快速的節奏穿越山路野徑，挑戰Fastest Known Time（最快已知時間）。同時Nike還跟專門製作「大底」的Vibram合作，於是開發出獨家鞋底設計，Ultrafly鞋的外底採用Vibram的多項技術和複合材料，提供輕盈與優異抓地力。Nike並首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維；Vaporweave網布鞋面與經典鞋領結構，結合後跟及貼合系統，確保跑者在越野賽道上進行比賽時感受到輕盈、舒適和可靠性。

Nike Ultrafly越野跑鞋，搭配獨家鞋底設計，也是品牌首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維。圖／Nike提供
Nike Ultrafly越野跑鞋，搭配獨家鞋底設計，也是品牌首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維。圖／Nike提供

談到跟運動員合作，就不能忘創辦人就是超馬跑者出身的HOKA，看好消費者的緩震跑鞋需求，於是推出了STINSON 7越野鞋款。搭載H-Frame支撐科技大底，強化側邊包覆的CMEVA 全掌壓縮泡棉穩定中底，以及提升步態轉換的META-ROCKER弧形鞋底，讓踏出的每一步都能緩震又穩定。STINSON 7大底以全地形出發設計，除增加耐磨面積，更具備水平、多向性紋路，搭配4毫米刻紋，不論是一般路面、階梯、泥巴、險降坡等各類越野林道都能輕鬆駕馭。

HOKA STINSON 7越野跑鞋，5,480元。圖／HOKA提供
HOKA STINSON 7越野跑鞋，5,480元。圖／HOKA提供

越野 運動

延伸閱讀

世界警消運動會官員阻秀國旗？ 立委批首長看風向改口

數位行銷／高效覆盤行銷的六大心法

Nike為女籃三分王打造首雙戰靴 搶眼配色男生也會想入手！

稀有中的稀有超跑！2019 Ford GT放到現在能賣多少錢？

相關新聞

2024冬春航次全數售罄！「MSC榮耀號」加開明年6月航次

今年郵輪話題之一的「MSC榮耀號」，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪，今年5月首次來台，即重磅宣布將於2024年正式進...

這可能是目前最強越野跑鞋 穿上Nike Ultrafly的人都曾締造佳績

為滿足所有跑者需求，Nike Runnig團隊與菁英越野運動員的合作開發出全新Nike Ultrafly越野跑鞋，有著獨家鞋底設計與首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維。經過兩年的實際競賽測試，可說是目前該領域最強鞋款，因為穿著它的人都曾締造佳績！

咖啡渣孕育的美味！NespressoX小小樹食推「永續料理」

瑞士精品咖啡品牌Nespresso攜手米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」，推出「有機白菜廣式煎腸粉」、「有機地瓜葉櫛瓜燉飯」...

浪琴表Longines獻父親節推薦表款 滿足全風格老爸

父親節即將在下周來到，瑞士饒富悠久歷史的鐘表品牌浪琴（Longines）特別推薦了Flagship Heritage系列...

總是想念日本？沒關係樂高把日式庭園、「姬路城」都搬來了 讓你有「回家」的感覺

台灣在今年開放出國旅遊的限制，交通部觀光局統計光是2023年的第一季到日本玩的人共80萬2150人次，佔總出國人次約40...

新品種「迷你西瓜」讓你一手掌握 農民用禮盒銷售搶手

嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，在大陸專研有機草莓，曾榮獲第7屆世界草莓金牌獎，7年前，他將大陸技術帶回台灣租地經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦