這可能是目前最強越野跑鞋 穿上Nike Ultrafly的人都曾締造佳績

為滿足所有跑者需求，Nike Runnig團隊與菁英越野運動員的合作開發出全新Nike Ultrafly越野跑鞋，有著獨家鞋底設計與首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維。經過兩年的實際競賽測試，可說是目前該領域最強鞋款，因為穿著它的人都曾締造佳績！

多位越野運動員和Nike攜手，以頂尖的公路路跑創新產品為基礎來改良，一同完成了Nike Ultrafly越野跑鞋。能精準滿足越野跑者需求，在越野跑賽事中以快速的節奏穿越山路野徑，挑戰Fastest Known Time（最快已知時間）。同時Nike還跟專門製作「大底」的Vibram合作，於是開發出獨家鞋底設計，Ultrafly鞋的外底採用Vibram的多項技術和複合材料，提供輕盈與優異抓地力。Nike並首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維；Vaporweave網布鞋面與經典鞋領結構，結合後跟及貼合系統，確保跑者在越野賽道上進行比賽時感受到輕盈、舒適和可靠性。

Nike Ultrafly越野跑鞋，搭配獨家鞋底設計，也是品牌首次於越野系列中的ZoomX泡棉和針織材質包覆的中底採用Flyplate碳纖維。圖／Nike提供

談到跟運動員合作，就不能忘創辦人就是超馬跑者出身的HOKA，看好消費者的緩震跑鞋需求，於是推出了STINSON 7越野鞋款。搭載H-Frame支撐科技大底，強化側邊包覆的CMEVA 全掌壓縮泡棉穩定中底，以及提升步態轉換的META-ROCKER弧形鞋底，讓踏出的每一步都能緩震又穩定。STINSON 7大底以全地形出發設計，除增加耐磨面積，更具備水平、多向性紋路，搭配4毫米刻紋，不論是一般路面、階梯、泥巴、險降坡等各類越野林道都能輕鬆駕馭。