鬼月前先練膽！台灣人PK溫子仁 2023最新恐怖片排名Top 10

恐怖到了極點喔

經典恐怖電影不約而同地在2023年推出續集（至今累積已有九部），令影迷期待，像是《粽邪3：鬼門開》、《鬼修女II》等等。恐怖題材甚至搭上AI人工智慧話題的《窒友梅根》，電影裡的魔性舞蹈，隨著票房大熱也掀起話題。

但為何恐怖片能自成一派？賓州大學心理學家保羅・羅津（Paul Rozin）提出了「良性自虐」（Benign Masochism），指的是熱衷做一些讓自己感到不舒服或消極的事，這時身體和大腦會錯誤地感受到威脅，但實際上並不存在危險，最後反而從不適中得到精神享受。精神科醫師建議，避免身體不適，某些體質本就比較敏感的特定族群，像是孕婦、高血壓、有心臟病病史者，不建議用這種方式抒壓。

image sourc:YT／派拉蒙影片官方頻道、FB／華納兄弟台灣

今天《DailyView網路溫度計》就帶你透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理盤點2023年討論度最高的恐怖片排行榜，第一名會讓你忍不住尖叫嗎？







No.10 邪厄

索芬沙達菲斯有「泰國鬼片教父」之稱，曾摯導的《鬼影》是許多網友公認最可怕的泰國鬼片。

2023年索芬沙達菲斯再推出新作《邪厄》，電影改編自真人真事，主要針對泰國當地有層出不窮的房客，在租屋處舉行邪教儀式、甚至鬧出人命，不斷躍上新聞版面。電影情節內描述，一對搬入新家的夫妻將舊屋出租，沒想到新房客入住後，一連串疑似邪教儀式的詭異現象接連發生，讓房東一家人受到波及，泰國上映後蟬聯四周票房冠軍。2023年5月在台灣上映，網友評價兩極「非常好看！泰國的恐怖片真的不讓人失望」、「劇情算完整但不可怕」。

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No.9 駭人骨娃娃

一個來自於19世紀流傳的都市傳說，舉凡在路上遇到穿著白紗的聖餐女孩，都會有不幸的事情發生。

2023年上映的西班牙恐怖電影《駭人骨娃娃》就是以這個故事為發想，打造一個新的恐怖人偶「鬼娃莫妮索」。導演維克多加西亞表示，這隻鬼娃和恰吉、安娜貝爾不同，她不會突然出來嚇人，也不會突然轉頭，卻會成為令人不安的存在。

劇情描述，鬼娃莫妮索透過寄生在骨董娃娃身上，只要撿到的人就會嫁禍上身，恐怖片中經典的不要隨便把路上東西撿回家的情結。網友認為「劇情很緊湊 好幾次都差點叫出來蠻推的」、「沒有想像中好看跟恐怖」。

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No.8 驚聲尖叫6

驚聲尖叫系列以恐怖、懸疑為主題的電影，1996年推出第一集只是小成本製作，卻意外橫掃全球票房高達1.73億美金，折合台幣約52億元。

劇中的鬼臉殺手睽維12年再重回大螢幕，在2022年推出第5集，緊接著2023年推出第6集。也因為是續集電影，第6集中描述四名逃過毒手的倖存者決定離開伍茲柏勒鎮，展開他們人生的全新篇章，卻逃不離鬼臉殺手。

美國首週票房以4,450萬美金殺出紅盤，登上首週票房冠軍，創下本系列首週開片票房最高紀錄，全台首週票房則來到241萬。網友大讚「真的很精彩 完全不覺得有兩個小時 很意外的已經第6集了 還能這麼好看」、「比第6集刺激，真兇也比上一集更意想不到，番茄醬不用錢。」

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No.7 陰兒房：鬼門陰深處

2011年美國上映的恐怖電影《陰兒房》，全球票房超過1.3億美金，4500萬元低成本也讓本片成為當年最賺錢的電影。2023年《陰兒房》系列第5部作品《陰兒房：鬼門陰深處》，內容描述蘭伯特家族駭人故事的最終章。為了一勞永逸解決家人的惡夢，喬許在大學就讀的兒子達頓決定回到陰深處，面對他們家族黑暗的過去，更深入紅門後的世界與惡魔對決。

自從以恐怖片《奪魂鋸》一鳴驚人之後，華裔導演溫子仁在2010年所執導的《陰兒房》，奠定了他在好萊塢恐怖大師的地位，男主角派翠克威爾也因為陸續演出《厲嬰宅》及《陰兒房》受到矚目，本集為最後一集，網友認為，「雖然是最終章，但是跟第一、二集比起來劇情及驚嚇度還是稍顯薄弱，最後親情部分很感人」、「很喜歡節奏鮮明，該嚇到都有被嚇到，不愧是陰兒房」。

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No.6 鬼玩人：復活

《鬼玩人》如今已是公認的影史恐怖經典，《帝國雜誌》曾將本片列為「有史以來最偉大的500部電影」第49名，可見《鬼玩人：復活》這部恐怖片，有多令影迷們期待了。

《屍變》是「鬼玩人」系列的第1部作品，從1981年至今除了5部電影與一部影集外，還包括一系列引人入勝的漫畫。這回《鬼玩人：復活》描述一對感情疏離的姊妹在重逢後發生變故，不僅被迫與附身肉體的惡靈展開殘酷的生死戰鬥，更必須面對如噩夢般的家庭成員。電影試映後，獲得爛番茄96%高分好評，4月上映，全球首週開出4,000萬美元票房，台灣累積票房約1700萬。網友表示「喜歡血腥恐怖片的朋友，一定要看！」、「有恐怖有噁爛，但噁爛比較多。劇情很順暢，個人覺得非常好看」

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No.5 厲嬰魂

越南是全球墮胎率最高的國家之一，每年平均有30萬名女性墮胎，越南功勳藝人杏翠依據這個現況，加上曾參與《讓種子存活》與墮胎相關的節目為經驗，花了七年寫出《厲嬰魂》劇本，並找來「越南張東健」與「越南孫藝真」演出，話題不少也讓這部片在越南首週票房破台幣3,200萬。

《厲嬰魂》描述一對夫妻即將迎來第一個孩子，家中卻開始傳出奇怪笑聲和神祕小女孩，後來意外得知，這些怪事和多年前事故有關連。5月在台灣上映後，有網友直言「這片級數也才保護應該沒恐怖到哪去」、「比較注重人性刻畫」、「惡夢般毛骨悚然色調」、「精美洋娃娃越看越恐怖」。

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image source: 奇摩電影

No.4 窒友梅根

《窒友梅根》打著當代恐怖大師溫子仁的招牌，早就讓網友有所期待。不同於以往恐怖片，梅根是一個高科技AI機器人，她在電影中陪一名叫凱蒂的小女孩玩，最後卻變成了一台殺人機器。《窒友梅根》初期預告片因為梅根的魔性舞蹈，讓不少網友開始惡搞也逼出不少聲量，有網友表示恐怖片變喜劇片？

《窒友梅根》這部片名，不仔細看的話很容易變成「室友梅根」，上映時還有電影院小編問到底有多少人把「窒友」看成「室友」吸引1.4萬網友讚，網友還說，「連影城工作人員都聽過念室友，好想去糾正」。



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No.3 粽邪3：鬼門開

彰化沿海一帶傳統民俗送煞儀式「送肉粽」，導演廖士涵從這個概念，在2018推出第一部電影《粽邪》，至今系列電影已經來到第三部《粽邪3：鬼門開》，雖然到8月25日才上映，已經讓不少粽邪迷引頸期盼。

電影未上映，讓民眾們先感受「粽邪」場景中的恐怖氣氛，7月1日先開線下實體展覽「粽邪驅魔沉浸式體驗展」，打著挑戰今夏最恐怖、最詭譎的「送肉粽」禁忌，在網路上造成話題。卻也因為辦展前記者會邀請法師跳鍾馗，但為求氣氛逼真，使用活體雞鴨當作道具，卻爆出胡亂放生爭議，更躍上新聞版面。

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No.2 化劫

恐怖小說作家苓菁曾連續5年獲得網路書店暢銷作家稱號，其中2010年開始執筆的禁忌系列早就累積不少書迷，這回其中一部作品《化劫》翻拍成電影，早讓不少書迷相當期待。

《化劫》同樣改編真人真事，藝人曾婉婷在戲裡因幼子夭折精神崩潰，為救回女兒，誤信謠言求助陰廟「卐應宮」，並貢獻八字，導致心智遭到操控；黃騰浩飾演的丈夫趙友志，為了救回妻子不惜拉身邊無辜的人下海，自己也因此付出更多代價。端午連假上映至今票房突破三千萬，網友表示「難得一見的浪漫恐怖片」、「很久以前看過原著，電影比預期改編的精彩」、「整部片的恐怖元素被愛情的氛圍給蓋過」。

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No.1 鬼修女2

「厲陰宅」的第九部作品《鬼修女II》，為2018年電影《鬼修女》的續集，續集故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女將再次與鬼修女瓦拉克展開正面對決。

溫子仁打造的「厲陰宅宇宙」是史上最賣座的恐怖片系列，全球票房超過20億美金，其中「鬼修女」、「厲陰宅2」、「厲陰宅」、「安娜貝爾：造孽」皆在全球賣破3億美金。

鬼修女其實是從《厲陰宅2》所衍生出來的角色，也被封為厲陰宅宇宙中最強大的邪惡靈。雖然影迷要等到9月才能進到電影院，不過官方預告一釋出，網友尖叫，「就知道一定會有後續，好期待再從影廳座位跳起來！！」、「希望第二集能解釋第一集沒說的事情 也很期待」、「看到是溫子仁監製的電影，抱持著觀望的態度」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年07月23日，共約7個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『恐怖片』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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