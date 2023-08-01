新品種「迷你西瓜」讓你一手掌握 農民用禮盒銷售搶手

嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，在大陸專研有機草莓，曾榮獲第7屆世界草莓金牌獎，7年前，他將大陸技術帶回台灣租地經營，去年在台南市白河區租地，搭建溫室，輪種草莓及新品種「Miniball迷你西瓜」，夏天迷你西瓜上市，大小如壘球，讓消費者一手就能掌握，方便食用，皮薄肉多、清甜可口，禮盒上市搶手。

葉宗瑋用溫室設施遂道式，栽種200棵迷你西瓜，農友種苗公司研發育成Miniball迷你西瓜，只有手掌大小，皮薄肉多，口感爽脆多汁，清甜、低卡、無負擔，目前產量少，未在果菜市場拍賣，只在高端超市、特定通路店販售，今年台北國際食品展，Miniball迷你西瓜首度發表，引起國內外買家熱烈討論。

葉宗瑋說，他以有機栽培迷你西瓜，在有機店販售，每顆瓜重量平均550至650公克，賣165元，有6顆、也有9顆禮盒包裝，迷你西瓜果形圓，皮色淺綠，糖度9至11度，成熟期早，口感清甜，果皮特薄, 淡紅肉，肉質細脆，種子數量少且小，可食率高，單株著果數多。

果實儲放性佳，在家用冰箱蔬果冷藏室儲放3周，仍具風味，小巧可愛迷你西瓜，長大成瓜重量只有550至650公克，直徑約為10公分，果皮表面光滑油亮，切開剖面果肉呈現淡紅色，