生活美學／餐會之外 走進在地看見小松之美

在雙主廚四手聯彈的餐會裡，不只食材，從擺飾、食器到酒水，也多取材自小松當地的匠人與職人之手，入住「Auberge eaufeu」飯店以一泊二食的方式享受餐會與居住空間的同時，也可以至鄰近景點，認識構築出整個餐會基底的小松風土。

「那谷寺」是在地祈求姻緣的知名廟宇。照片提供／內木洋一

日本酒之神坐鎮「農口尚彦研究所」

在稗田良平與糸井章太的餐會裡，可以品嘗到「農口尚彦研究所」釀造出品的酒，這個2017年開始營運的空間，起源自90歲的「日本酒之神」農口尚彦。16歲就開始釀酒的他，二戰結束後沒有繼續升學，而是承繼父親農口由太郎所開創的現代化釀酒法，投入釀酒事業。

他曾至靜岡與三重縣等三個酒造學習，28歲時開始做造酒廠主理人，同年釀出的「菊姬大吟釀」也是第一支被日航頭等艙採用的酒。90歲的他至今仍相當硬朗，儘管被稱為「日本酒之神」，但他笑說自己酒量極差，對酒的熱情都是從客人的回饋累積。早期他多釀口味較重的日本酒，是因為小松周邊群山環繞、交通不便，當地人只能喝地酒，但因居民做的多是高度勞力工作，重口味的酒較受歡迎，農口便配合市場釀製。

今年已90歲的農口尚彥也到現場和眾人交流日本酒心得。照片提供／內木洋一

七、八○年代發跡的大吟釀，也是由農口開始推廣，當時大吟釀的米要削到米心部分、成本較高，但因正逢日本經濟起飛，大吟釀開始流行，農口便開發了較多元的口味。其釀造的日本酒系列味道各自鮮明，有入口柔順清爽擁有悠長後韻的，亦有較為強烈但入喉後圓潤厚實的，在其內設的酒吧內搭配相應的配酒小點，更凸顯每一支酒的個別特色。

而農口的功力並非憑空而來，「農口尚彥研究所」展出了他生涯一共五十本的手寫筆記，包括每一年的稻米品質會因天氣變化有什麼新的感覺、每次用不同米和菌種實驗後的結果，他透露每次釀酒前會先預想味道，再以此去調配比例，其中還牽扯水分跟溫度，非常複雜。他不單靠創意或靈感釀酒，而是一步步累積，才得以成為如今的日本酒之神。

65歲那年，在看到國內釀酒工業缺乏新血的狀況後，農口開始投入培育後進的工程。2017年將酒造命名為「農口尚彥研究所」也是為了培育新血，目前每年約有八位釀酒師會到酒造學習，也有企業投入贊助，不讓日本酒技術無後。職人精神一以貫之，無怪乎成了兩位星級主廚的餐會酒品首選。

「九谷燒錦山窯」不僅是石川縣，更是日本相當具代表性的陶藝品牌。照片提供／內木洋一

「那谷寺」感受自然靜謐

戰國時代就存在的「那谷寺」，曾因戰爭被燒毀，約400年前重建，是小松市歷史悠久的廟宇，也是祈求姻緣相當有名的聖地，夏季時綠意盎然，秋天更以滿園楓葉吸引眾多觀光客前來。寺中的岩壁相當壯觀，經歷20萬年自然形成，是廟裡人氣景觀。而兩百年前為了種田打造的池塘，經過多年後形成宛如水庫一般大小的湖，景色優美，據說湖底還有戰國時代的修行遺跡，又為這座古寺添抹了一股神祕感。

「九谷燒錦山窯」親炙匠人細膩

擁有117年歷史的「九谷燒錦山窯」，不僅是石川縣，更是日本相當具代表性的陶藝品牌，第四代經營者吉田幸央更是將品牌推向國際舞台的功臣，包括太太、兒女，如今也都從事陶藝創作，而鑲嵌於作品之上的金箔釉彩，更是其作品的特色之一。從用餐小碟、茶杯到花瓶等等，每樣做工都繁複細膩：首次燒完用自製金粉做顏料，上金粉後再燒一次並用石頭磨，上釉後再燒一次，是他個人開發的獨門技法。

嵌於作品之上的金箔釉彩，是「九谷燒錦山窯」的特色之一。照片提供／內木洋一

緊鄰其住家的，是隱密的獨棟私人藝術間，陽光自天窗灑入，映照在作品之上，一入內就像遁入某個獨有的時空當中。吉田幸央和身兼藝術總監的太太引領著眾人介紹作品，桌上則擺著釉彩與精緻茶杯與茶點。在傳統技藝逐漸失落的當代，吉田幸央仍期許自己能繼續做出想做的作品，同時傳承技法，因此這裡也不時舉辦工作坊，讓對陶藝有興趣的一般民眾可以上網報名或透過民宿預約，為在地留下珍貴的藝術之美。

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