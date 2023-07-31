秦嵐美搭Tory Burch限定新裝、包包 滿滿少女感不輸任容萱和姚愛寗

7月中剛滿44歲的女星秦嵐近期又有新美照曝光，她搶先演繹紐約時尚品牌Tory Burch因應七夕情人節，所推出的限定款服飾與袋包。滿滿仙氣與少女感，讓歲數整整小一輪的任容萱、姚愛甯或林映唯都難以匹敵。

先前因為演出清宮劇收穫「最美皇后」之稱的中國大陸女星秦嵐，日前剛過44歲生日，卻一點不顯老，無論容貌還是身型，都堪比少女，讓網友看了直呼「這個狀態真的絕了！」近期，她所代言的時尚品牌Tory Burch更曝光所詮釋的情人節限定系列形象大片，無論是配戴了心形琺瑯項鍊，還是腳踩T Monogram Ladybug運動鞋的秦嵐，都展現了穿透影像的優雅，讓人過目難忘。秦嵐這組照片，透過短髮造型搭上俐落簡約服飾，凸顯不被年齡所拘束的魅力。

秦嵐這組Tory Burch七夕情人節照片，透過短髮造型搭上俐落簡約服飾，凸顯不被年齡所拘束的魅力。圖／Tory Burch提供

針對七夕情人節限定系列，Tory Burch還邀搶請了任容萱、姚愛甯和林映唯等人來演繹不同單品。像是任容萱手提Lee Radziwill迷你雙層肩背包，淺粉色代表含蓄愛意，捕捉浪漫氛圍；林映唯肩背T Monogram緹花圖案交織的迷你托特包漫步街頭；姚愛寗則是身穿限定系列粉色鉤針Polo衫與白色運動鞋，加上同色系T Monogram迷你水桶包，彰顯搭配巧思。

女團TWICE多賢則分享了她身著MICHAEL Michael Kors秋冬系列黑色鍊飾洋裝、手提Astor巧克力色鉚釘經典大型手提包。圖／摘自instagram

另外，最近甫升格為品牌全球代言人的女團TWICE多賢，則在instagram分享了她身著MICHAEL Michael Kors秋冬系列黑色鍊飾洋裝、手提Astor巧克力色鉚釘經典大型手提包現身紐約。小露性感之餘，更是不失俏皮感，讓人看到多賢駕馭不同風格能力。

姚愛寗身穿Tory Burch七夕限定系列粉色鉤針Polo衫與白色運動鞋，加上同色系T Monogram迷你水桶包，彰顯搭配巧思。圖／Tory Burch提供

任容萱手提Tory Burch七夕限定系列Lee Radziwill迷你雙層肩背包，淺粉色代表含蓄愛意，捕捉浪漫氛圍。圖／Tory Burch提供

林映唯肩背Tory Burch七夕限定系列T Monogram緹花圖案交織的迷你托特包漫步街頭。圖／Tory Burch提供

Tory Burch七夕情人節限定系列T Monogram T恤，9,890元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch七夕情人節限定系列可拆卸絲質圍巾的印花T恤，11,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch七夕情人節限定系列Kira心形琺瑯配飾套組，8,390元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch七夕情人節限定系列Kira粉色琺瑯心形耳釘，4,890元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch七夕情人節限定系列Lee Radziwill小號雙層手提包，33,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch七夕情人節限定系列T Monogram小號水桶包，19,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch七夕情人節限定系列T Monogram Ladybug運動鞋，12,900元。圖／Tory Burch提供