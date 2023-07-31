秦嵐美搭Tory Burch限定新裝、包包 滿滿少女感不輸任容萱和姚愛寗
7月中剛滿44歲的女星秦嵐近期又有新美照曝光，她搶先演繹紐約時尚品牌Tory Burch因應七夕情人節，所推出的限定款服飾與袋包。滿滿仙氣與少女感，讓歲數整整小一輪的任容萱、姚愛甯或林映唯都難以匹敵。
先前因為演出清宮劇收穫「最美皇后」之稱的中國大陸女星秦嵐，日前剛過44歲生日，卻一點不顯老，無論容貌還是身型，都堪比少女，讓網友看了直呼「這個狀態真的絕了！」近期，她所代言的時尚品牌Tory Burch更曝光所詮釋的情人節限定系列形象大片，無論是配戴了心形琺瑯項鍊，還是腳踩T Monogram Ladybug運動鞋的秦嵐，都展現了穿透影像的優雅，讓人過目難忘。秦嵐這組照片，透過短髮造型搭上俐落簡約服飾，凸顯不被年齡所拘束的魅力。
針對七夕情人節限定系列，Tory Burch還邀搶請了任容萱、姚愛甯和林映唯等人來演繹不同單品。像是任容萱手提Lee Radziwill迷你雙層肩背包，淺粉色代表含蓄愛意，捕捉浪漫氛圍；林映唯肩背T Monogram緹花圖案交織的迷你托特包漫步街頭；姚愛寗則是身穿限定系列粉色鉤針Polo衫與白色運動鞋，加上同色系T Monogram迷你水桶包，彰顯搭配巧思。
另外，最近甫升格為品牌全球代言人的女團TWICE多賢，則在instagram分享了她身著MICHAEL Michael Kors秋冬系列黑色鍊飾洋裝、手提Astor巧克力色鉚釘經典大型手提包現身紐約。小露性感之餘，更是不失俏皮感，讓人看到多賢駕馭不同風格能力。
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