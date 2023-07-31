搶童玩節商機宜蘭飯店推賞鯨、池畔派對 遊程選擇多

宜蘭童玩節吸引遊客到來，平假日國5都爆車潮，各大飯店看準商機迎接疫情解封後的盛夏，推出超多好吃好玩遊程，礁溪老爺酒店大廳變身成「老爺航空」偽出國，力麗威斯汀帶遊客出海賞鯨，還有豪華遊艇BBQ包套行程，礁溪寒沐的「池畔派對」打造水上舞台派對演出，可供選擇的遊程相當多。

不想出國，入住礁溪老爺酒店可以體驗出國氛圍，直接把1樓飯店大廳變身成機場「老爺航空」，舉辦關卡挑戰日韓、帛琉泰國到非洲草原等5大航線，入住完成指定關卡任務，周周抽東京來回機票及豪華套房雙人住宿券，此外岩波無菜單料理全面升級，大啖無菜單日法創意料理。

位於員山鄉優質水源山區的力麗威斯汀度假酒店把遊客帶到海邊，推出各種賞鯨、登龜山島遊程與衝浪教學，更與億樂遊艇開啟80呎豪華遊艇「女神玫立忒」出航，星級酒店結合豪華遊艇賞牛奶海、船上BBQ，美景照片拍好拍滿。

搭配力麗威斯汀「納涼祭」活動，贈送納涼祭慶典禮盒含兒童浴衣、劍玉、日式摺扇、刨冰兌換券，另加贈8月12日劍玉體驗，當天晚間在威斯汀公園提供多款餅乾飲料，欣賞劍玉表演，每周六下午小朋友手作日式可麗餅，有抹茶紅豆雪花冰、芒果雪花冰及季節水果牛奶冰，度過熱情夏日。

礁溪寒沐酒店最嗨「池畔派對」打造礁溪首次水上舞台樂團演出，每周六日「玩潮樂沐」晚上6點30分起，泳池畔品嘗主廚派對美食及飲料無限暢飲、樂團輪駐演唱，購票入場有抽獎活動，獎項包含寒舍集團住宿券、餐飲抵用券等，8月26日派對終極場好禮加碼，最大獎Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車、台北沖繩來回機票。

寒沐新開幕「VARVE 岩彩海鮮餐廳」位於行館2樓，每天到漁港現挑漁獲，搭配空運頂級食材，活體水族箱有龍蝦、帝王蟹、沙公、象拔蚌等，必點龍蝦海鮮米粉湯、北海道帝王蟹兩吃，吃出新鮮美味。