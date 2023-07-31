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全盈+PAY「嗶」進清心福全！滿百回饋25元 新戶線上訂再贈50元儲值金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全盈+PAY正式「嗶」進「清心福全」，同時聯手線上訂餐平台「你訂Niding!」，集結可不可熟成紅茶、迷客夏、貢茶、珍煮丹等品牌推優惠。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY正式「嗶」進「清心福全」，同時聯手線上訂餐平台「你訂Niding!」，集結可不可熟成紅茶、迷客夏、貢茶、珍煮丹等品牌推優惠。圖／全盈+PAY提供

炎炎夏日每天都想來杯手搖消暑解饞，看準炎夏高溫商機，全盈+PAY宣布再拓消費場景，正式「嗶」進全台最大連鎖手搖飲品牌「清心福全」，同時聯手線上訂餐平台「你訂Niding!」，集結可不可熟成紅茶、迷客夏、貢茶、珍煮丹等知名品牌、總計超過1,000間商家，再推「喝清心福全最高回饋75元」及「你訂Niding! 新用戶消費享50元回饋」，飲料控千萬別錯過。

全盈+PAY於7月中起與全台最大連鎖手搖飲品牌清心福全正式開通串接，歡慶清心福全開通上線，即日起至9月30日連續2個月，使用全盈+PAY於全台950間清心福全店點購買飲品，享單筆滿40元回饋10元、滿100元回饋25元全盈儲值金限量優惠；活動期間新註冊全盈+PAY會員，再加碼回饋20%全盈儲值金，單筆訂單消費滿百元最高享45元折扣，最高可享75元全盈儲值金。

想喝杯飲料還得大排長龍實在太逼人，善用線上預訂平台免排隊超省力。全盈+PAY聯手線上訂餐平台「你訂Niding!」，集結多個人氣手搖飲品牌、逾500個手搖飲據點，推出新用戶專屬優惠，即日起至8月31日，新註冊全盈+PAY會員，並透過你訂平台於可不可熟成紅茶、迷客夏、貢茶、珍煮丹等指定品牌消費任1筆，限量贈50元全盈儲值金；除此之外，綁定玉山銀行數位e卡-寵生活版或是台新銀行@GoGo卡消費，再贈最高5%現金回饋

即日起至8月31日，註冊全盈+PAY，透過你訂平台於迷客夏消費任1筆，贈50元全盈儲值金。圖／全盈+PAY提供
即日起至8月31日，註冊全盈+PAY，透過你訂平台於迷客夏消費任1筆，贈50元全盈儲值金。圖／全盈+PAY提供
即日起至8月31日，註冊全盈+PAY，透過你訂平台於可不可熟成紅茶消費任1筆，贈50元全盈儲值金。圖／全盈+PAY提供
即日起至8月31日，註冊全盈+PAY，透過你訂平台於可不可熟成紅茶消費任1筆，贈50元全盈儲值金。圖／全盈+PAY提供
歡慶清心福全開通上線，即日起至9月30日，使用全盈+PAY於全台清心福全店點購買飲品，享單筆滿40元回饋10元、滿100元回饋25元全盈儲值金。圖／全盈+PAY提供
歡慶清心福全開通上線，即日起至9月30日，使用全盈+PAY於全台清心福全店點購買飲品，享單筆滿40元回饋10元、滿100元回饋25元全盈儲值金。圖／全盈+PAY提供

現金回饋 手搖飲料

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