全盈+PAY「嗶」進清心福全！滿百回饋25元 新戶線上訂再贈50元儲值金

「啊，水壺瓶蓋沒轉緊，又弄得背包都是水了...」你也遇過這樣的悲劇嗎？深耕教育設計多年、推動《美感教科書計畫》的美感細胞團隊，2022 年成立新品牌「QA 美感合作社 」，攜手 Pili Wu 無氏製作、WOKY 沃廚，推出「QA BOTTLE 生活水瓶」，在挖貝 Wabay 集資平台上創下 250 萬佳績，主打專利注水孔設計，兼具「高顏值造型」與「貼心功能」設計，解決喝水的各種不便，讓大人小孩一起「愛上喝水」。

2023-07-31 15:17