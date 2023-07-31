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foodpanda 11周年慶11重優惠總整理 8月平日這2時段滿額現折最高333元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda大方推出千間生鮮雜貨店家週週享8.9折優惠，熊貓超市更推出下殺11元的限量暢銷商品。圖／foodpanda提供
foodpanda大方推出千間生鮮雜貨店家週週享8.9折優惠，熊貓超市更推出下殺11元的限量暢銷商品。圖／foodpanda提供

歡慶foodpanda 11歲生日，祭出超狂11重好禮，集結美食外送、生鮮雜貨、pandamart 熊貓超市、外帶自取、pandago等服務推出一系列超值好康，包含精選美食品牌8.5折起、熊貓超市限時11元暢銷品瘋搶等，平日更天天加碼111元、333元限時折扣券，搭配指定支付工具再享超高回饋。8月26日至8月27日更將於圓山花海廣場舉辦「叫foodpanda送~粉紅祭」粉紅辦桌市集，邀集知名美食店家與大咖歌手，與消費者同歡。

拼手速搶優惠以下這2個時間點要記牢，自8月1日至8月31日止，平日每天11:11及17:11限時各11分鐘，輸入指定優惠碼foodpanda美食外送滿333元折111元美食金、生鮮雜貨及pandamart熊貓超市滿999元折333元購物金大紅包，等同滿額即享6.6折優惠。

另外，foodpanda也集結民眾最愛的熱門美食品牌推優惠，8月1日至9月4日連續5週，包括麥當勞、CoCo都可、Mos Burger摩斯漢堡及bb.q CHICKEN等強檔品牌接力登場，推出滿額享8.5折優惠。同時也祭出外帶自取優惠，8月每日11 : 00領取限量優惠券，並於消費時輸入「食一點外帶自取」，滿110元享7.9折。

pandapro用戶則獨家享有生鮮雜貨精選店家，週週8.9折優惠，超過千間量販、超商、藥妝店，7-ELEVEN、屈臣氏、康是美、全聯、家樂福等，補貨、囤貨就趁這一波。pandamart熊貓超市則從即日起至8月11日平日每日11 : 00，推出下殺11元的限量暢銷商品，涵蓋零食、水果、蔬菜、飲料等生活必需品，採買生鮮雜貨免出門。

下單搭配指定信用卡、支付方式還可疊加優惠省更多，8月31日前，每週三持中信LINE Pay卡於foodpanda單筆消費滿550元最高享11% LINE POINTS回饋（須登錄且限量）；每週二至週四，使用LINE Pay消費累計6筆且6筆交易金額皆滿199元，再享LINE POINTS 50點回饋，每週六9:00～20:00限時11小時，使用LINE Pay交易金額滿299元抽LINE POINTS最高111點，數量有限發完為止；每週三透過ShopBack下訂foodpanda，享1.1%現金回饋，新用戶更可享高達30%現金回饋。

趁著暑假foodpanda也鼓勵用戶走出戶外，8月1日至8月31日首度打造胖胖達聯名快閃咖啡廳，改造社群超夯的網美店「Banana Blue Coffee」士林店，推出一系列夢幻粉紅餐點，店內設有胖胖達扭蛋機，有機會獲得胖胖達可愛週邊，還有超萌胖胖達出沒，pandapro用戶入店消費出示App還可享8折的內用優惠。另外，8月26日至8月27日連續2天，foodpanda 11週年「叫foodpanda送～粉紅祭」粉紅辦桌市集也將於圓山花海廣場熱鬧開張，聯手詹記麻辣火鍋、純愛小吃部等排隊名店，更邀請Julia吳卓源、美秀集團等超強卡司與民眾同樂。

8月大牌接力來慶生，foodpanda集結Mos Burger摩斯漢堡、bb.q CHICKEN等強檔品牌，滿額享8.5折優惠。圖／foodpanda提供
8月大牌接力來慶生，foodpanda集結Mos Burger摩斯漢堡、bb.q CHICKEN等強檔品牌，滿額享8.5折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda 11重好禮重磅登場，平日搶6.6折優惠、強檔美食品牌8.5折、熊貓超市暢銷品11元瘋搶。圖／foodpanda提供
foodpanda 11重好禮重磅登場，平日搶6.6折優惠、強檔美食品牌8.5折、熊貓超市暢銷品11元瘋搶。圖／foodpanda提供
foodpanda首度於「Banana Blue Coffee」士林店打造胖胖達聯名快閃咖啡廳，絕對要拍照打卡。圖／foodpanda提供
foodpanda首度於「Banana Blue Coffee」士林店打造胖胖達聯名快閃咖啡廳，絕對要拍照打卡。圖／foodpanda提供

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