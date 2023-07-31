SKM Park Outlets滿周年開店慶 購物美食玩樂回饋齊發

SKM Park Outlets高雄草衙正式開幕至今即將滿一周年，這段期間進駐品牌不斷優化，加上話題景點設計創造話題吸引人潮，整體業績成長40%，SKM Park Outlets高雄草衙將於8/3-8/30推出「開店慶」，全館品牌推出年度優惠外，周周再抽iPhone 14 256G。

SKM Park Outlets高雄草衙開店慶回饋會員，集結200家品牌同慶商品最低3折起，活動期間周周抽iPhone 14 256G，凡會員消費滿2,000元即可獲得抽獎資格，滿4,000元可獲得2次，依此類推。此外，今年特別客製獨家限定「叮叮電車一卡通」，活動期間當日消費累計滿5,000元或持SKM Park Outlets高雄草衙會員卡扣除會員點數3,000點即可兌換。

SKM Park Outlets高雄草衙8/11生日大請客，生日限定活動包括8/11點數放大回饋，當天持會員卡至1F服務中心扣除會員點數100點即可兌換100元電子購物金(全館消費滿2,000方可折抵使用)，每人每卡限兌換一次。

8/11生日當天每人享鈴鹿賽道樂園旋轉木馬免費搭乘一次，以及樺達奶茶杯裝飲品買1送1 (限量50組，售完為止)；凡至RUNA CAFÉ官方FB、IG打卡按讚及分享，即享全品項飲品買1送1優惠。

SKM Park Outlets高雄草衙開店慶除了商品最低3折起，消費再享滿額優惠，正逢父親節送禮需求，COACH 5折起，持SKM Park Outlets會員卡消費單筆折扣後滿15,000元現抵500元；MICHAEL KORS 4折起，2件再8折，滿20,000元現抵1,000元；BROOKS BROTHERS精選商品4折起，2件再8折、3件再7.5折、4件再7折；NAUTICA3折起，2件再9折、4件再8折；伊萊克斯購買1.25公升設計家系列美式咖啡機加贈不鏽鋼電動磨豆機，原價7,480元、福利品價4,980元限量20組。

用餐優惠有TGI FRIDAYS消費滿1,000元折100元/滿2,000元折200元，依此類推；瓦城四人主廚推薦餐優惠價3,100元；大河屋我愛爸爸三人套餐原價2,574元，優惠價1,888元，還有多達14家美食餐廳推出多人套餐優惠。