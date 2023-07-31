香麻脆！肯德基夏日限定「蔥麻上癮青花椒脆雞」來了

炸雞王者肯德基再次聯手王品集團精品麻辣鍋「青花驕」，限定推出「蔥麻上癮青花椒脆雞」，讓味蕾享受又香、又麻、又脆的銷魂三重奏。限量新品將於8月1日起至9月4日止，於全台肯德基門市限定販售，售完為止。

「蔥麻上癮青花椒脆雞」讓味蕾享受又香又麻又脆的銷魂三重奏，在炎炎夏日令人胃口大開，一吃就上癮。圖／肯德基提供。

「蔥麻上癮青花椒脆雞」使用特選芝麻研磨成絲滑濃郁的芝麻醬，拌入道地四川青花椒與多種辛香料，精心調製成秘製青花椒香芝麻醬，濃香中帶著清爽麻韻，最後再撒上爽口蔥花增添辛香風味。一口咬下去，濃郁芝麻香撲鼻而來，獨特青花椒的麻辣感跟著席捲味蕾，香麻的同時又可以感受到芝麻醬帶來的和諧平衡，香、麻、脆三種風味入口後一次迸發，讓人欲罷不能。

「蔥麻上癮青花椒脆雞」以絲滑香濃芝麻醬和四川道地青花椒入醬，是今年夏天最讓人渴望的香麻老饕級炸雞。圖／肯德基提供。

本次肯德基與「青花驕」再度強強攜手，凡持肯德基「蔥麻上癮青花椒脆雞」的發票明細，到「青花驕」麻辣鍋內用消費，可免費換「青花驕鮮蝦滑（原價298元）」一份， 優惠持續到今年10月31日前有效。

肯德基獨家研發並與王品集團精品麻辣鍋「青花驕」聯名推出「蔥麻上癮青花椒脆雞」，滿足各位饕客的味蕾。圖／肯德基提供。

此外，「PK雙饗卡APP」即日起至9月18日，獨家天天登入抽優惠券6折起，會員參加天天抽再享Marshall藍牙音響抽獎資格。以該APP線上訂餐，最高再享2.5%回饋。