路易莎咖啡飲品限時88折 月中加碼祭出好友分享日優惠

8月8日父親節即將到來，路易莎咖啡自8月1日至8月11日共11天，推出咖啡飲品（不含手沖及超越精品咖啡）88折優惠，莎粉必點經典款咖啡拿鐵、美式和莊園系列，都在優惠範圍內。

8月全民歡慶父親節，根據網路調查，超過四成爸爸竟「不需要禮物」；因為比起子女準備禮物，爸爸更期待與子女共享團聚時光。路易莎咖啡因此在8月初推出咖啡飲品（不含手沖及超越精品咖啡）88折優惠，讓民眾帶著爸爸到路易莎咖啡開啟愛的對談。

此外，路易莎咖啡將自8月14日至8月30日，首次祭出「路易莎好友分享日」優惠，全門市每週一、二、三上午11點前，全飲品（不含手沖及超越精品咖啡）第二杯半價，邀請全民咖啡傳情，要帶家人好友走訪全台最「對味」的路易莎咖啡。

文青派可以探訪路易莎特色老宅門市——建成圓環門市或北投社直營門市；戶外陽光派就到北捷x路易莎聯名大安森林門市，享受陽光與都會森林之美；氣質書香派到位於內湖City Link蔦屋書店的路易莎，靜享咖啡閱讀時光。

此外，路易莎尋豆師手沖8、9月全新推出「哥倫比亞／白朗峰／紫卡杜拉／薇拉水洗」，凡出示黑卡就享黑卡優惠價105元（原價每杯140元），展現香濃的鮮切百香果、芒果汁與金鑽鳳梨氣息。