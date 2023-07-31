「新光三越夏日藝術季」5大主題展覽親子同樂免費入場

夏日親子活動安排，百貨早已準備好了。「2023新光三越夏日藝術季」全台巡迴展演即日起至8/30於北中南三據點巡迴，五大主題寓教於樂的活動，全展區採免費入場，歡迎全家大小一起參與同樂。

由財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨主辦，共展出五大主題：「世界兒童繪畫巡迴展」展出「第22屆新光三越兒童畫展」與「日本第53屆世界兒童畫展」高達331件，來自26個國家的精彩得獎作品，跨越國界與語言透過繪畫傳遞美好。「常勝科幻．奇幻．無盡想像特展」由台灣金漫獎「年度最佳漫畫/最佳少年漫畫」獲獎人－常勝，以其獨特精緻寫實畫風，打造充滿魅力的科幻世界。

一次集結人氣韓國卡通－波力、天才麵包理髮師、DINO MAN的「韓國全明星人氣卡通巡迴展」；還有新光三越文教基金會攜手小人小學合作「新光三越美感藝術計畫」一起打造「阿獸比美感藝術車冒險展」，讓美感教育從展覽走進校園，用藝術開啟與孩子的對話。

此外展區內也精選台灣在地手創能量「新藝商號．親子選物店」，更舉辦「暑假同樂會」，網羅繪畫、創意手作、舞蹈律動等共超過40場活動，邀請全家大小一起同樂。

全展區採免費入場，活動統一採線上報名，更多展覽資訊請上「2023新光三越夏日藝術季」官網查詢https://reurl.cc/4oGg1R

2023新光三越夏日藝術季

7/21(五)-8/1(二)18:00台北南西店ㄧ館9F活動會館

8/4(五)-8/16(三)18:00高雄左營店本館10F國際活動展演中心

8/19(六)-8/30(三)18:00台中中港店10F天空劇場

上述各店展覽最後一天僅開放至晚間18:00止，最後入場時間為下午17:30。

「韓國全明星人氣卡通巡迴展」天才麵包理髮師展區。圖／新光三越提供

「阿獸比美感藝術車冒險展」。圖／新光三越提供

2023新光三越夏日藝術季「暑假同樂會」網羅繪畫、創意手作、舞蹈律動等共超過40場活動。圖／新光三越提供

「常勝科幻．奇幻．無盡想像特展」。圖／新光三越提供