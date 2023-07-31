必勝客新品「進擊の巨人」披薩真面目曝光 員工氣炸：在跟我開玩笑？

台灣必勝客經常推出各式惡搞口味的商品，過去就曾推出豬血糕口味、香菜口味和「什麼都沒有」的空氣披薩，新奇搞怪的披薩一推出便引起搶購風潮。近日疑似內部員工爆料，必勝客即將在8月推出「進擊の巨人」披薩，但這次似乎不在口味上作惡搞，而是利用披薩餡料擺盤裝飾「擺巨人」，讓該名員工抱怨根本是在「惡整員工」。

一名疑似必勝客內部員工在臉書社團「靠北必勝客」爆料，文中附上披薩餡料擺盤成知名動漫「進擊の巨人」，但他卻怒喊「在跟我開玩笑嗎？餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」，附圖也顯示上市日期為2023年8月1日至28日，疑似必勝客最新活動的披薩真實內容物被提前曝光，卻引起內部員工不滿。

必勝客8月1日起將推出「進擊の巨人」披薩，疑似內部員工搶先曝光巨人的「真實面貌」，超複雜的擺盤讓員工崩潰。圖／取自臉書社團「靠北必勝客」

事實上，台灣必勝客官網在7月29日就正式宣布「必勝の巨人祭 第①彈」活動將於8月1日開跑，雖然官方宣傳照中未曝光真實披薩照，但披薩外盒印上「必勝の巨人」，還搭配動漫劇情寫上標語「獻出你的味蕾」，讓許多粉絲們相當期待。

不少粉絲看了內部員工外流的「進擊の巨人」披薩照，忍不住大笑「牙齒直接做爆牙了啦，還有時間在那邊一顆一顆放」、「搞死員工系列」、「滿滿香菜還比較簡單」、「想起被巨人支配的恐懼了嗎？」、「義大利人摩拳擦掌中」、「只有必勝客能超越必勝客」。