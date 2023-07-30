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12星座父親節禮物大公開！最適合送Apple Watch Ultra的原來是這星座

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch Ultra，售價25,900元。圖／蘋果提供
Apple Watch Ultra，售價25,900元。圖／蘋果提供

父親節即將到來，除了經典的按摩椅、電鬍刀，其實幾乎每天都用得到的3C用品也是非常適合送給爸爸的超實用好禮。還沒想好要送什麼的你，不妨鎖定爸爸的星座個性，為爸爸挑選貼心不踩雷的完美禮物。

星座在牡羊座、巨蟹座、天秤座或是摩羯座的爸爸，屬於12星座中的「開創星座」，通常有著獨立思考的個性、熱愛創新、具有領導力和積極的行動力，非常適合強大、高效能且多功能的禮物，幫助他們隨時揮灑創意、即時工作，還能提供休閒放鬆的樂趣。iPad的強大威力和靈活彈性再適合不過。喜歡繽紛外觀的選iPad Air，有行動工作需求的可直上iPad Pro，再搭配巧控鍵盤和Apple Pencil，打字輸入、手寫記錄都效率大幅提升。

而金牛座、獅子座、天蠍座和水瓶座的爸爸，屬於12星座中的「固定星座」，個性特別穩重、堅定和有耐心。對固定星座的爸爸來說，生活能夠過得健康、平安和舒服是最重要的事，穩定的他們適合實用型的禮物，選擇天天都用得到還能提升生活品質的禮物，絕對能讓他們滿意。有著最堅固錶面和錶殼，以及各種關注健康與安全功能的Apple Watch Ultra，或是擁有6.7吋大螢幕的iPhone 14 Plus，你還可以透過「輔助使用」功能幫爸爸先設定好更大的顯示字體，以及「放大鏡」，任何內容都看得清楚。還可以搭配新款 AirPods Pro，隨時隨地享受更好聆聽體驗。

雙子座、處女座、射手座以及雙魚座的爸爸，屬於12星座中的「變動星座」，是個性適應力強、靈活和有變通力的人，有著一顆熱愛新鮮感的好奇心，也嚮往著令人放鬆、自在、幸福的空間。這時候幫爸爸準備好Apple TV 4K搭配一對新一代HomePod，不只能隨時享受最新娛樂影視內容，家庭劇院體驗直接升級，也能出一張嘴享受操控家中智慧所有智慧家電的便利。

不管買了哪款禮物，別忘記幫爸爸也訂閱好「Apple One」，以超實惠價格享受 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 以及 iCloud 等4款服務，還能分享給5個家人，凝聚全家人的心。

iPad Pro搭配巧控鍵盤，享受有如筆電的高效率同時方便攜帶。圖／蘋果提供
iPad Pro搭配巧控鍵盤，享受有如筆電的高效率同時方便攜帶。圖／蘋果提供
iPhone 14 Plus，售價31,900元起。圖／蘋果提供
iPhone 14 Plus，售價31,900元起。圖／蘋果提供
Apple TV 4K，售價4,490元起。圖／蘋果提供
Apple TV 4K，售價4,490元起。圖／蘋果提供
第5代iPad Air，售價19,900元起。圖／蘋果提供
第5代iPad Air，售價19,900元起。圖／蘋果提供
第2代AirPods Pro，售價7,490元。圖／蘋果提供
第2代AirPods Pro，售價7,490元。圖／蘋果提供
第2代HomePod，售價9,300元。圖／蘋果提供
第2代HomePod，售價9,300元。圖／蘋果提供

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