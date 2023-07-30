12星座父親節禮物大公開！最適合送Apple Watch Ultra的原來是這星座

父親節即將到來，除了經典的按摩椅、電鬍刀，其實幾乎每天都用得到的3C用品也是非常適合送給爸爸的超實用好禮。還沒想好要送什麼的你，不妨鎖定爸爸的星座個性，為爸爸挑選貼心不踩雷的完美禮物。

星座在牡羊座、巨蟹座、天秤座或是摩羯座的爸爸，屬於12星座中的「開創星座」，通常有著獨立思考的個性、熱愛創新、具有領導力和積極的行動力，非常適合強大、高效能且多功能的禮物，幫助他們隨時揮灑創意、即時工作，還能提供休閒放鬆的樂趣。iPad的強大威力和靈活彈性再適合不過。喜歡繽紛外觀的選iPad Air，有行動工作需求的可直上iPad Pro，再搭配巧控鍵盤和Apple Pencil，打字輸入、手寫記錄都效率大幅提升。

而金牛座、獅子座、天蠍座和水瓶座的爸爸，屬於12星座中的「固定星座」，個性特別穩重、堅定和有耐心。對固定星座的爸爸來說，生活能夠過得健康、平安和舒服是最重要的事，穩定的他們適合實用型的禮物，選擇天天都用得到還能提升生活品質的禮物，絕對能讓他們滿意。有著最堅固錶面和錶殼，以及各種關注健康與安全功能的Apple Watch Ultra，或是擁有6.7吋大螢幕的iPhone 14 Plus，你還可以透過「輔助使用」功能幫爸爸先設定好更大的顯示字體，以及「放大鏡」，任何內容都看得清楚。還可以搭配新款 AirPods Pro，隨時隨地享受更好聆聽體驗。

雙子座、處女座、射手座以及雙魚座的爸爸，屬於12星座中的「變動星座」，是個性適應力強、靈活和有變通力的人，有著一顆熱愛新鮮感的好奇心，也嚮往著令人放鬆、自在、幸福的空間。這時候幫爸爸準備好Apple TV 4K搭配一對新一代HomePod，不只能隨時享受最新娛樂影視內容，家庭劇院體驗直接升級，也能出一張嘴享受操控家中智慧所有智慧家電的便利。