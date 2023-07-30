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Nike為女籃三分王打造首雙戰靴 搶眼配色男生也會想入手！
幾周前Nike才在巴黎舉辦宣揚女性力量活動，與此同時宣布WNBA現任紐約自由人隊Sabrina Ionescu在正式加入所支持的女性運動員家族後，第一雙簽名籃球鞋上市。這雙鞋不僅符合Sabrina Ionescu的風格，更是少見兼具女性特質與機能的設計，就如同Nike所言，是為所有籃球運動員而打造。
在過去網球好手Serena Williams、Naomi Osaka都曾攜手Nike推出具有深刻含義的專屬產品系列，本季剛加入的職業女籃球員也是新科三分王的Sabrina Ionescu也不例外，首雙簽名Sabrina 1籃球鞋也隨之曝光。而且Sabrina Ionescu還是Nike旗下首位擁有簽名鞋及服飾系列產品的女子籃球運動員，因此別具意義。
而鞋款外觀則受到Sabrina Ionescu的成長環境啟發，在Sabrina 1的鞋頭和鞋帶孔部分採用精密刺繡圖案，向羅馬尼亞傳統藝術和建築致敬，並提供三款配色。這雙鞋還搭載全掌React泡棉，並在前掌加入了Zoom Air氣墊，可提供充分能量回饋，中足嵌有穩定片可以幫助保持平衡。
除了Sabrina Ionescu的首雙簽名戰靴引起矚目之外，消費者同樣關注UNDER ARMOUR復刻球星Stephen Curry的經典戰靴。特別齊聚由CURRY ONE MVP配色和CURRY TWO MVP配色所組成的CURRY Back-to-Back MVP紀念典藏套裝，來紀念Stephen Curry連續於2015-2016球季獲得MVP的殊榮。而且全台限定4個品牌門市才能銷售，絕對是「死忠」球迷必收藏！
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