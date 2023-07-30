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情人節聚餐訂好了沒？小狐狸Café Kitsuné限定套餐 包準讓你眼冒粉紅泡泡

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
法國時尚品牌的Café Kitsuné推出了限定情人節點心套餐， 利用粉紅色為主題來設計，讓彼此除了吃的甜蜜也能甜在心底。 圖／Maison Kitsuné提供
法國時尚品牌的Café Kitsuné推出了限定情人節點心套餐， 利用粉紅色為主題來設計，讓彼此除了吃的甜蜜也能甜在心底。 圖／Maison Kitsuné提供

比起送禮物，不少人會在情人節選擇跟戀人一同享用美食，讓感情繼續加溫。因此，除了傳統的餐廳之外，今年則多了有趣選擇，像是源自法國時尚品牌的Café Kitsuné也推出了限定情人節點心套餐， 利用粉紅色為主題來設計，讓彼此除了吃的甜蜜也能甜在心底。

今年8月22日即將迎來浪漫七夕情人節，Café Kitsuné也順勢推出為期一個月的限定套餐。利用酸甜口感，及夢幻粉紅色為靈感，為情侶們推出全新限定飲品，以及包裹於粉色巧克力的期間限定粉色草莓碎片狐狸餅乾。Café Kitsuné還原與愛情初遇時的懵懂與心動，以新鮮紅石榴汁以及莓果果泥為底，再加上口感順滑的牛奶，打造猶如初戀一般的莓果初戀奶霜。以及同步推出有豐富層次的草莓濃情維也納，是將義濃縮咖啡，加進香甜的草莓果泥，再以牛奶綜合口感，最後放上綿密的草莓奶泡以及草莓脆片，就像每一段感情都有獨特的回憶。

高爾夫時尚品牌G/FORE與現代中餐廳chinois攜手合作，打造為期一個月的限定菜單及裝潢。圖／G/FORE提供
高爾夫時尚品牌G/FORE與現代中餐廳chinois攜手合作，打造為期一個月的限定菜單及裝潢。圖／G/FORE提供

而高爾夫時尚品牌G/FORE與現代中餐廳chinois攜手合作，打造為期一個月的限定菜單及裝潢，皆是呼應全新G.112鞋款特色。考量到G/FORE於洛杉磯起家，chinois主廚一改以往的法式料理手法，改由美式料理方式呈現中式菜餚。而且期間限定的全新裝潢，處處可見搶眼水藍色搭配桃紅色，高飽和度的色彩創造視覺上衝擊，更將餐廳中島打造成一個巨大的G/FORE鞋盒，同時牆面上主視覺也充分展露出品牌的美式風格。

今年8月22日即將迎來浪漫七夕情人節，Café Kitsuné也順勢推出為期一個月的限定套餐。圖／Maison Kitsuné提供
今年8月22日即將迎來浪漫七夕情人節，Café Kitsuné也順勢推出為期一個月的限定套餐。圖／Maison Kitsuné提供

考量到G/FORE於洛杉磯起家，chinois主廚一改以往的法式料理手法，改由美式料理方式呈現中式菜餚。圖／G/FORE提供
考量到G/FORE於洛杉磯起家，chinois主廚一改以往的法式料理手法，改由美式料理方式呈現中式菜餚。圖／G/FORE提供

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