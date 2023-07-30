打破工作、休閒活動界線 STUDIO DOE一衣多穿沒煩惱 結合防水機能還能修飾身型

後疫情時代，工作場合與休閒活動的場合越來越模糊，台灣電商品牌STUDIO DOE看到這股趨勢，於是在本季推出Utility Wear輕機能系列服飾，集結了防水機能適應多雨氣候，同時設計細節暗藏心機，更能修飾身形，無論是上班還是戶外穿搭，都絲毫不是問題。

Utility Wear系列，剪裁輪廓延續品牌一貫簡潔俐落，且能與其他日常單品相互搭配的概念，讓穿著可於都會及戶外活動中隨心轉變。因此系列服飾的面料結合外層防潑水與內層防水塗層，不只便於清潔和保養，且方便折疊好攜帶。而且STUDIO DOE還提升製作細節，包括雙開拉鍊、袖圈活褶及包型變化等調節設計，可因應不同情境或個人需求與身型剪裁靈活調整。

STUDIO DOE Utility Wear系列CARGO短褲裙，1,680元。圖／STUDIO DOE提供

系列中的雙開連帽羽量夾克，布料刻意不做裡層使外觀更加透薄而輕盈，折起來幾乎不佔空間，攜帶外出沒有負擔；增加後袖圈活褶設計，戶外活動更靈活。另外，調節式CARGO短褲裙，最大的亮點是側邊下襬做隱形拉鍊，拉開可以增加裙襬的圍度，坐下或騎機車時讓腿更舒適，且具備修飾臀腿線條的效果。而後衩CARGO長裙跟短裙不同的是下襬拉鍊開在後中，拉開直接變成開衩，可以隨自己喜好來調整開衩的長度，活動時更加自在。

STUDIO DOE Utility Wear系列雙開連帽羽量夾克，2,480元。圖／STUDIO DOE提供

不讓女性消費者專美於前，休閒機能服飾品牌ONE BOY則有感破紀錄高溫襲來，採用冰感面料製成冰鋒襯衫及冰鋒POLO衫，並選用高彈力面料與透氣纖維，突破材質限制，讓男性即便身穿正式版型襯衫也能體驗涼感舒適日常，不再揮汗如雨。

ONE BOY冰鋒短袖襯衫，1,250元。圖／ONE BOY提供