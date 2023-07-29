開業19年！ 人氣甜點「亞尼克夢想村」熄燈
又一間甜點熄燈！隸屬於亞尼克旗下的甜點店「亞尼克夢想村」即日起宣布，將於7月31日結束營業，回歸於亞尼克，也結束品牌19年的歷史。
創立於2004年的「亞尼克夢想村」，立足於台北陽明山上，店址過去為美軍宿舍，因此保有鮮明的異國情調。不同於亞尼克門市以生乳捲為主，亞尼克夢想村以咖啡甜點店的形態，提供多種甜味派，並不定時推出特色點心，還會舉辦甜點DIY課程，乃是陽明山上的人氣甜點店。每逢萬聖節、聖誕節等西洋節日，店內也會推出應景的慶祝活動，讓消費者感受佳節氣息。除了陽明山店外，亞尼克夢想村另外還有板橋環球店。
根據亞尼克最新公告，亞尼克夢想村將於7月31日結束營業，回歸於亞尼克。隨著消息出爐，也有粉絲留言表達不捨之情。
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