以香味定義個性時代！CREED全新春漾花華呈現完美女性
香味定義每個不同格調、不同時代的人類。自1850年代以來，CREED就以有魅力的女性為繆思，訂製專屬，春漾花華即是以奧黛麗赫本為靈感，量身訂製的香氣，也致敬當年的摩登年代，象徵春天的繁花盛景，將美麗永遠留給最完美的女性。
今年的CREED，以春漾花華將女神芙蘿拉的春天樂觀、幻想、浪漫氛圍詮釋著這瓶新香水的香調。運用前調：香檸檬、葡萄柚、檸檬；中調：杏桃、茉莉花、桃子、白花後調；龍涎香、雪松、麝香，將多層次的香調揉合製成一個充滿自信、兵分色彩的夢幻秘密花園之中。
1760年由James Henry Creed在倫敦創立第一間香水坊發跡，從生產香水、皮革製品等起家，也受到英國、法國、西班牙皇室的喜愛，這獨特又迷人的高雅，也能更大家接觸。且品牌CREED一直堅持著使用最優質、最好的天然原料與手工藝相結合，打造出自己的不凡品味。除此之外，瓶身以柔和的時尚粉與高質感的啞光霧面質地瓶身，襯托出女性更現代化、永恆不變的精神，將其表現於瓶身、香氣。
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