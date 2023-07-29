以香味定義個性時代！CREED全新春漾花華呈現完美女性

香味定義每個不同格調、不同時代的人類。自1850年代以來，CREED就以有魅力的女性為繆思，訂製專屬，春漾花華即是以奧黛麗赫本為靈感，量身訂製的香氣，也致敬當年的摩登年代，象徵春天的繁花盛景，將美麗永遠留給最完美的女性。

今年的CREED，以春漾花華將女神芙蘿拉的春天樂觀、幻想、浪漫氛圍詮釋著這瓶新香水的香調。運用前調：香檸檬、葡萄柚、檸檬；中調：杏桃、茉莉花、桃子、白花後調；龍涎香、雪松、麝香，將多層次的香調揉合製成一個充滿自信、兵分色彩的夢幻秘密花園之中。