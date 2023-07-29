爽吃12大美食！500碗｜Uber Eats 美食市集開幕人氣旺

致力推廣台灣美食的Uber Eats，攜手第一份在地觀點小吃新指南「500碗」，共同舉辦「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，自7月29日起連續2天在台北華山中4A登場。現場齊聚12間台灣各式小吃，包括重量級500碗得主、人氣 Uber Eats 商家合作夥伴等名店。營業首日就吸引大批饕客專程前來，許多攤位的產品更是供不應求，早早就銷售一空，顯示台灣民眾對於美食的無比熱情，7月30日還有最後一天搶購機會，千萬不可錯過！

由台灣50位跨界名人共同票選的「500碗」，是第一份以台灣在地觀點出發的小吃指南；Uber Eats則是提供眾多美食店家名單，讓民眾在家也能輕鬆擁有外送美食服務。本次雙強聯手打造的「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」共計匯聚12間知名餐飲品牌，其中就有8攤是500碗得獎店家。

為期兩天的活動中，許多品牌都是首度出攤，並且傾力推出自家招牌的明星商品，讓民眾從主食、甜點、飲料一次滿足。例如「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」為店史首度出攤，現場特別準備近80斤的紅燒肉、20斤的「隱藏版排骨」，一開幕就匯聚長長的排隊人龍，才到下午15:00就全部銷售完畢。

獲得500碗 Uber Eats 優食獎得主的「福德涼麵」，現場推出招牌涼麵，單日各限量100份，中午12點剛過就已被搶購一空。擁有百年歷史的「小春園滷味」則是提供鴨舌、滷蛋、小豆乾等人氣品項，還有綜合組合方案。位於通化夜市的「紅花麻辣鹽水雞-通化創始總店」本次以星座為概念，販售4款星象套餐，合計130份的套餐在下午15:30就賣光光，其中又以水象套餐最受歡迎。

獲得500碗的人氣甜點「Double V」與「拾穗Bakery」聯名推出冰淇淋三明治，更是市集才能吃到，民眾可以把握7月30日的最後機會。

高人氣的基隆「周家蔥油餅」一開張就有民眾搶著購買，不到1小時即限量百份就售完。另外「波波海鮮市集」現場提供招牌龍蝦堡，四溢的香氣吸引許多民眾聞香購買，尤其招牌紐約風龍蝦堡最受歡迎。「指有雞飯」則提供打拋雞飯、綠咖哩雞飯、椒麻雞飯等店內明星餐點，同樣吸引許多民眾選購。

除了鹹食之外，「SOYYOUNG永春豆花」與「引路咖啡Enroute Coffee」一同出攤，帶來芋頭、Q10、花生三種口味。「好好味港式菠蘿包」供應原味菠蘿包、招牌冰火菠蘿油，還有港式凍檸茶、鴛鴦奶茶等港式飲品。其他如「大苑子」推出文山青茶、愛文翡翠與多款瓶裝飲品，「得正」則準備約500杯的春烏龍、輕烏龍等人氣飲品，為會場帶來沁涼享受。