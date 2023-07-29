因虧損提早撤出高雄？ 學者：名勝郵輪明年重返將有新包裝

郵輪市場今年在台灣快速回溫，繼名勝世界壹號在今年4月以高雄、香港做雙母港開航後，歌詩達莎倫娜也在後續以基隆、高雄做雙母港營運。不過近日坊間卻傳出名勝世界壹號疑因營運虧損決定提早撤出高雄，轉進海南三亞。對此，名勝郵輪否認，並允諾明年還會再回來。郵輪學者則表示，台灣郵輪市場前景非常看好，相信名勝郵輪明年也會規畫靠港台灣港口的船期，且產品內容可能會有新的包裝，更符合台灣旅客喜好。

市場近日盛傳，原訂開航至10月底的名勝世界壹號船期航程，因虧損因素，將提前至9月21日最後一班航次後退場，導致高雄港預估今年的靠港艘次，從188艘次降至135艘次。對此，名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧強調，虧損數百萬美元「並非事實」，原本預期香港旅客入境和高雄旅客出境的比例是7比3，但實際上數據卻是6比4，顯見高雄旅客對這艘船的期待比預期還要好；至於船將轉往海南三亞，主要是要給予香港旅客更多的觀光選擇，且高雄港至澎湖的航線有東北季風問題，才會調整船期。

不過市場上仍有聲音認為，名勝世界郵輪雖預報明年會回航高雄，但在商言商，倘若香港和三亞航班營運狀況很好，「可能就不會回來了」。

台灣國際郵輪協會常務顧問、國立台灣海洋大學兼任副教授呂江泉非常樂觀看待疫後台灣國際郵輪市場在國際上的表現。呂江泉指出，疫後郵輪解禁，台灣港口當母港讓國際郵輪來停靠，在亞洲地區是排行很前面的，撇開去年就和歐美同步的新加坡，今年4月就有名勝世界壹號來高雄，7月又有歌詩達莎倫娜號來基隆，放眼看整個東北亞地區，也只有日韓的鑽石公主號在營運，中國大陸則是一艘國際郵輪都還沒有進入，只有他們自產的郵輪，縱然全世界很多人都認為中國大陸是全球郵輪第二大市場，但的確目前的表現還是空的。

呂江泉分析，中國大陸政府過去針對國際郵輪商的港埠政策就不太穩定，且民眾消費習慣也經常讓這些國際郵輪業者「大開眼界」，例如自助式餐飲的用餐習慣、殺價方式、甲板上跳廣場舞等，和地接業者在包船、接船、送客等方面都曾出現過不穩定、不信賴的合作經驗，推估國際郵輪商要重返中國大陸港口還需一段時間。

呂指出，從這次MSC地中海榮耀號（MSC Bellissima）在今年4月首度來台靠港，郵輪商更破天荒宣布明年1月16日進軍台灣市場，明年3月5日前推出12趟5至6日行程，首創「基隆-那霸」雙母港航線，就可窺見，這間亞洲總部選在上海的國際郵輪公司，沒有選擇在上海率先宣布船期，反倒是搶先在台灣、日本規畫明年船期，就可看出國際郵輪商對台灣市場的信心。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨指出，因世界上國際郵輪公司看好台灣郵輪市場前景，紛紛把船拉來台灣營運，當初名勝世界壹號也是如此，加上今年3月高雄港旅運中心開幕，市府也提供很多資源、優惠給船公司，因此這艘船才會在今年4月初採香港-高雄雙母港方式營運，其中6成為香港出發，3成為台灣出發。

劉喜臨說，名勝世界壹號這艘船早期屬麗星郵輪的處女星號，後更名為探索夢號，後才又改名為名勝世界壹號，但早在它身為處女星號時，就以菲律賓、高雄、香港3母港方式來營運操作，市場表現不俗，大量遊客自菲律賓出發，造訪高雄、香港，當然高雄及香港的登船客也有一些。這次疫後國際郵輪來台，對南部民眾來說，名勝世界壹號的操作當然是有吸引力的，畢竟這麼久沒有國際郵輪來台了，也因此可以看出它在4月首航台灣後，度過市場熟悉期，今年5、6月，以及暑假期間的載客表現都還不錯。

不過他也坦言，台灣人對於搭郵輪旅行還是將思維放在「旅遊目的地」，而非「船體本身」，這樣的概念跟國外的郵輪旅客是有差異的，而名勝世界壹號這次重返台灣市場，以高雄、香港雙母港營運，後又加入澎湖，對高雄出發的旅客來說，可能吸引力的持續力會不足，相信明年它重返台灣時，會有不一樣的產品內容包裝。