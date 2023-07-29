快訊

成都世大運／遭日對手壓制 柔道男神楊勇緯金牌戰銀恨

成都世大運／武術隊大豐收 長拳林千禧、陳岳禧收雙銅

SOMI、Gigi Hadid愛草包？彩色編織手提包 提了就清涼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從SOMI全昭彌、Gigi Hadid、在玹不約而同選擇Prada的拉菲草編織系列手提包造型，輕快走跳。圖／翻攝自 IG @ somsomi0309、_jeongjaehyun、Prada提供（合成圖）
從SOMI全昭彌、Gigi Hadid、在玹不約而同選擇Prada的拉菲草編織系列手提包造型，輕快走跳。圖／翻攝自 IG @ somsomi0309、_jeongjaehyun、Prada提供（合成圖）

夏日出門，配件越輕量就越為舒適，適合輕快走跳。Prada夏季推出新款「拉菲草」編織草包，以輕快的材質展現夏日風情，並受到眾多西方KOL、明星佩戴造型，儼然成為本季最夯必備包款。

名模Gigi Hadid就以破損的牛仔褲、運動小可愛、紅色休閒鞋搭配手上的中型拉菲草編織包，除了大秀纖腰，水藍色的拉菲草編織包也像牛仔褲般呈現隨性態度；韓國超紅明星「SOMI」全昭彌則以粉紅色連身細肩帶搭配手上的粉紅色包款，除了與背景另一款拉菲草包合影、更閉上單眼，俏皮可愛無敵。

而草編包絕對不是女性的專利，像是韓星在玹、歌手周興哲則不約而同「撞包」、英雄所見略同選擇了同一款沙色拉菲草編織包，差別在於在玹以藍色襯衫、涼鞋搭配，並在包款上外掛一副太陽眼鏡，周興哲則以同色T恤搭配短褲、小白球鞋，最後並以手上的戰利品，顯示購物好興致。

Prada本次的拉菲草編織系列包款，共有粉紅、鵝黃、藍白格紋、草綠、沙色等多種色彩，全數訂價約在55,000元至70,000元不等，加上草編柔軟的特質，無論海灘、逛街、郊外，都將成為輕便、好收納的風格隨行配戴。

拉菲草手提包款，55,000元。圖／Prada提供
拉菲草手提包款，55,000元。圖／Prada提供
SOMI全昭彌除了手提粉紅色拉菲草編織包，再與背後的同系列包款合照、大秀俏皮甜美神情。圖／翻攝自 IG @ somsomi0309
SOMI全昭彌除了手提粉紅色拉菲草編織包，再與背後的同系列包款合照、大秀俏皮甜美神情。圖／翻攝自 IG @ somsomi0309
拉菲草手提包款，92,000元。圖／Prada提供
拉菲草手提包款，92,000元。圖／Prada提供
周興哲以同色系T恤、短褲、小白鞋搭配手上的拉菲草編織包，愜意走跳。圖／翻攝自 IG @ ericchou0622
周興哲以同色系T恤、短褲、小白鞋搭配手上的拉菲草編織包，愜意走跳。圖／翻攝自 IG @ ericchou0622
在玹以藍色襯衫、涼鞋搭配手上拉菲草編織包，完美展示渡假般的愜意心情。圖／翻攝自 IG @ _jeongjaehyun
在玹以藍色襯衫、涼鞋搭配手上拉菲草編織包，完美展示渡假般的愜意心情。圖／翻攝自 IG @ _jeongjaehyun
SOMI全昭彌以粉紅色連身細肩帶搭配手上的粉紅色Prada拉菲草編織包，甜美、夏天、輕快。圖／翻攝自 IG @ somsomi0309
SOMI全昭彌以粉紅色連身細肩帶搭配手上的粉紅色Prada拉菲草編織包，甜美、夏天、輕快。圖／翻攝自 IG @ somsomi0309

粉紅色 牛仔褲

延伸閱讀

超現實視覺包太有話題！金世正、吳速玲就算撞款也想拎

MiLB／只想盜二壘卻一路回本壘 紅襪大物11秒跑3壘包還減速

章廣辰「光開門」裡跟周興哲學作菜 體會他理性與感性

耐人尋味…女試穿牛仔褲卻留原味內褲卡褲襠 店主急尋人：您一定很趕時間

相關新聞

Uber Eats X 500碗人氣店家強強聯手！華山出攤兩日限

由第一份在地觀點小吃新指南「500碗」與大力推廣台灣美食的Uber Eats聯手舉辦的「500碗｜Uber Eats 美...

因虧損提早撤出高雄？ 學者：名勝郵輪明年重返將有新包裝

郵輪市場今年在台灣快速回溫，繼名勝世界壹號在今年4月以高雄、香港做雙母港開航後，歌詩達莎倫娜也在後續以基隆、高雄做雙母港...

牽起半世紀緣分讓藝術家於此相遇 誠品畫廊「李元佳、洪藝真、郭思敏聯展」

「剛進展場時，你可能會分不清，以為全是同個作者的作品，但這三位藝術家其實互不相識，出生年份更超越了半世紀，而他們在這裡相...

SOMI、Gigi Hadid愛草包？彩色編織手提包 提了就清涼

夏日出門，配件越輕量就越為舒適，適合輕快走跳。Prada夏季推出新款「拉菲草」編織草包，以輕快的材質展現夏日風情，並受到...

阿角、紅花首出攤！500碗xUber Eats最強美食市集開幕

致力推廣台灣美食的Uber Eats，攜手第一份在地觀點小吃新指南「500碗」，共同舉辦「500碗｜Uber Eats ...

投票了沒？台中鍋烤節首波開獎100組萬元券下周開吃

美食之都台中市舉辦「鍋烤節」，今天在海線沙鹿市場舉辦首波100組萬元鍋烤抵用券抽獎活動，幸運得主最快下周末可用券大快朵頤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦