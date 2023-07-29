SOMI、Gigi Hadid愛草包？彩色編織手提包 提了就清涼

夏日出門，配件越輕量就越為舒適，適合輕快走跳。Prada夏季推出新款「拉菲草」編織草包，以輕快的材質展現夏日風情，並受到眾多西方KOL、明星佩戴造型，儼然成為本季最夯必備包款。

名模Gigi Hadid就以破損的牛仔褲、運動小可愛、紅色休閒鞋搭配手上的中型拉菲草編織包，除了大秀纖腰，水藍色的拉菲草編織包也像牛仔褲般呈現隨性態度；韓國超紅明星「SOMI」全昭彌則以粉紅色連身細肩帶搭配手上的粉紅色包款，除了與背景另一款拉菲草包合影、更閉上單眼，俏皮可愛無敵。

而草編包絕對不是女性的專利，像是韓星在玹、歌手周興哲則不約而同「撞包」、英雄所見略同選擇了同一款沙色拉菲草編織包，差別在於在玹以藍色襯衫、涼鞋搭配，並在包款上外掛一副太陽眼鏡，周興哲則以同色T恤搭配短褲、小白球鞋，最後並以手上的戰利品，顯示購物好興致。