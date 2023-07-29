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投票了沒？台中鍋烤節首波開獎100組萬元券下周開吃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中鍋烤節活動，今天在海線沙鹿市場舉辦首波100組萬元鍋烤抵用券抽獎活動，幸運得主最快下周末可用券大快朵頤。記者林佩均／攝影
台中鍋烤節活動，今天在海線沙鹿市場舉辦首波100組萬元鍋烤抵用券抽獎活動，幸運得主最快下周末可用券大快朵頤。記者林佩均／攝影

美食之都台中市舉辦「鍋烤節」，今天在海線沙鹿市場舉辦首波100組萬元鍋烤抵用券抽獎活動，幸運得主最快下周末可用券大快朵頤；現場同步公布「領鮮獎」，分別由海底撈火鍋、清真恩德元餃子館、屋馬燒肉、激旨燒き鳥獲獎。經發局長張峯源指出，票選活動最後倒數兩周，投票秘訣是，「每天都投票，增加中獎機會」。

外地遊客暢玩台中，不忘提早預訂台中餐飲店家，品嚐各式火鍋、大啖新鮮燒肉，根據台中市政府統計，台中市火鍋跟燒烤店家數破千家，除了食材新鮮、用料實在，更有許多創意料理和新奇吃法，深受台中人與外地遊客喜愛。

今天上午，經發局在沙鹿市場舉辦「你吃鍋烤市府請客」萬元券首波抽獎活動，張峯源表示，在律師見證下，由電腦選號抽出100位幸運民眾，最快下周末就可以邀請家人、朋友一起使用消費券，增加暑期歡聚幸福指數。

張峯源分享提高中獎率祕訣，「每天投票，增中獎機會！」並預計於8月7日、21日，分別抽出200組萬元券。

經發局表示，十大火鍋燒烤店家選況激烈，今日揭曉「領鮮獎」是暫居領先的店家，結果尚未底定，鼓勵所有店家持續端出加碼優惠，並以各式管道及創意宣傳拉票。

經發局說明，「領鮮獎」得主分別為火鍋品牌組-海底撈中友店，得票數8832、火鍋巷弄美食組清真恩德元餃子館-得票數6064、燒烤品牌組-屋馬文新秀泰店得票數11731、燒烤巷弄美食組-激旨燒き鳥得票數19106，是各組目前暫居龍頭的店家。

台中鍋烤節活動，今天在海線沙鹿市場舉辦首波100組萬元鍋烤抵用券抽獎活動，幸運得主最快下周末可用券大快朵頤。記者林佩均／攝影
台中鍋烤節活動，今天在海線沙鹿市場舉辦首波100組萬元鍋烤抵用券抽獎活動，幸運得主最快下周末可用券大快朵頤。記者林佩均／攝影

火鍋 投票 美食 台中市

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