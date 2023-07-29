台南市觀旅局與KKday、Klook合作 訂台南旅行享優惠

疫情後來台旅遊人數持續攀升，台南市政府觀光旅遊局搶攻入境旅遊商機，攜手國際旅遊電商平台 KKday、Klook 合作，自今年8月1日起針對海外自由行旅客推出限量優惠碼，雙平台總額合計達新台幣100萬元，希望能以台南品牌魅力加上超值優惠，吸引國際遊客留宿，創造國際旅遊商機，使用期限至12月31日。

根據KKday平台數據統計，國境解封後台南行程商品主要國外客群為日本、韓國、東南亞，赤崁樓、林百貨、花園夜市一日包車行程十分受歡迎，知名景點四草綠色隧道、奇美博物館也是旅客首選。

市府觀光旅遊局表示，本次活動在KKday平台，針對海外遊客將提供超過4000組優惠折扣碼，旅客自8月1日起至KKday平台選擇台南旅遊產品，不限金額即享新台幣50元優惠；另外，還有「滿2000折100」、「滿5000折500」等滿額優惠。

另根據Klook平台數據統計，最常造訪台南的海外旅客以香港澳門為最大宗，其次為新加坡及韓國，本次活動針對海外遊客，自8月1日起至Klook平台訂購台南住宿，滿新台幣3000元即享500元折扣，限量1000組。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，本次與兩大國際旅遊電商龍頭KKday及Klook合作，祭出百萬優惠吸引海外遊客，因應平台使用客群屬性，自8月1日起推出不同優惠滿額方案，折扣碼數量有限，如兩平台同時使用，最高可享1000元折扣，歡迎精打細算的海外旅客及早開始規畫台南行程。