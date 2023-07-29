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家樂福中元普渡採購連5週滿額9折 App錢包付款再抽iPhone、MacBook

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福中元節推出多款拜拜箱購零食組合。記者黃筱晴／攝影
家樂福中元節推出多款拜拜箱購零食組合。記者黃筱晴／攝影

量販年度大檔中元節優惠澎湃登場，家樂福即日起至8月30日推出一系列省荷包計畫，預告連續5個週末都有「週週有9折超好買」活動，首波7月30日當天單筆消費家樂福量販店滿2,000元/超市滿888元即可獲得9折現金折價券回饋，線上購物滿2,000元/家速配滿888元輸入指定折扣碼，同樣享現折9折優惠。

為了鼓勵年輕世代參與傳統習俗祭拜，家樂福今年推出人氣IP「Hello Kitty × 幾米 月亮忘記了」聯名限量商品，家樂福會員專屬單筆消費滿888元以上即可加價購，商品包含百夫長登機箱、大容量購物袋、萬用收納包、3WAY頸枕毯、折疊收納旅行包，還有黑師傅捲心酥、一口脆椒鹽鬆餅、Sunny Ranch開心果、橘平屋岩燒海苔迷你禮盒、廣吉高纖特輯燕麥片等20多款聯名商品。

體貼忙碌民眾的祭拜採購需求，家樂福線上購物獨家推出3種規格拜拜箱，小資祈福箱499元、中元祈福箱599元、統一鈔省祈福箱699元，買任2箱再送150元折價券。今年還首創寵物拜拜箱，專屬貓/狗的寵物中元普渡套餐每箱399元，也為家中毛小孩保平安。另外更貼心推出「代客普渡箱」，與鎮瀾宮、慈護宮、旗山天后宮合作，普渡後可選擇「直接捐贈」或是「寄回商品」，不出門輕鬆搞定。

活動期間只要在全台家樂福量販/超市/線上購物消費，就有機會抽中300萬點紅利點數，相當於價值10,000元現金抵用；另外還有家樂福APP錢包滿額抽，活動期間單筆消費使用家樂福APP錢包，全台量販店滿2,000元/超市滿888元/線上購物滿2,000元/家速配滿888元即可獲1次抽獎機會，有機會抽中MacBook Air、iPhone 14 Pro、iPad Air等蘋果好禮。

家樂福中元節推出多款拜拜箱購零食組合。記者黃筱晴／攝影
家樂福中元節推出多款拜拜箱購零食組合。記者黃筱晴／攝影
中元祭拜最經典的袋裝泡麵，家樂福賣場一字排開有超多選擇。、記者黃筱晴／攝影
中元祭拜最經典的袋裝泡麵，家樂福賣場一字排開有超多選擇。、記者黃筱晴／攝影
各式普渡必備生活用品、食品，家樂福一應俱全。記者黃筱晴／攝影
各式普渡必備生活用品、食品，家樂福一應俱全。記者黃筱晴／攝影
中元普渡必備的金紙、線香等用品家樂福也幫大家準備好。記者黃筱晴／攝影
中元普渡必備的金紙、線香等用品家樂福也幫大家準備好。記者黃筱晴／攝影
家樂福特別針對不同年齡層的祭拜需求推出建議的採購組合。記者黃筱晴／攝影
家樂福特別針對不同年齡層的祭拜需求推出建議的採購組合。記者黃筱晴／攝影
家樂福推出一系列人氣IP「Hello Kitty × 幾米 月亮忘記了」聯名限量商品，加價購119元起。圖／家樂福提供
家樂福推出一系列人氣IP「Hello Kitty × 幾米 月亮忘記了」聯名限量商品，加價購119元起。圖／家樂福提供
氣派箱裝新增了異國進口零食，滿足各世代年齡層對美食的需求，增加年輕世代參與中元普渡的動力。記者黃筱晴／攝影
氣派箱裝新增了異國進口零食，滿足各世代年齡層對美食的需求，增加年輕世代參與中元普渡的動力。記者黃筱晴／攝影
家樂福特別針對不同年齡層的祭拜需求推出建議的採購組合。記者黃筱晴／攝影
家樂福特別針對不同年齡層的祭拜需求推出建議的採購組合。記者黃筱晴／攝影
除了零食、泡麵，中元普渡必備的金紙、線香等用品，家樂福也有組合整箱買的選擇。記者黃筱晴／攝影
除了零食、泡麵，中元普渡必備的金紙、線香等用品，家樂福也有組合整箱買的選擇。記者黃筱晴／攝影
家樂福特別針對不同年齡層的祭拜需求推出建議的採購組合。記者黃筱晴／攝影
家樂福特別針對不同年齡層的祭拜需求推出建議的採購組合。記者黃筱晴／攝影

家樂福 寵物

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