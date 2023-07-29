家樂福中元普渡採購連5週滿額9折 App錢包付款再抽iPhone、MacBook

量販年度大檔中元節優惠澎湃登場，家樂福即日起至8月30日推出一系列省荷包計畫，預告連續5個週末都有「週週有9折超好買」活動，首波7月30日當天單筆消費家樂福量販店滿2,000元/超市滿888元即可獲得9折現金折價券回饋，線上購物滿2,000元/家速配滿888元輸入指定折扣碼，同樣享現折9折優惠。

為了鼓勵年輕世代參與傳統習俗祭拜，家樂福今年推出人氣IP「Hello Kitty × 幾米 月亮忘記了」聯名限量商品，家樂福會員專屬單筆消費滿888元以上即可加價購，商品包含百夫長登機箱、大容量購物袋、萬用收納包、3WAY頸枕毯、折疊收納旅行包，還有黑師傅捲心酥、一口脆椒鹽鬆餅、Sunny Ranch開心果、橘平屋岩燒海苔迷你禮盒、廣吉高纖特輯燕麥片等20多款聯名商品。

體貼忙碌民眾的祭拜採購需求，家樂福線上購物獨家推出3種規格拜拜箱，小資祈福箱499元、中元祈福箱599元、統一鈔省祈福箱699元，買任2箱再送150元折價券。今年還首創寵物拜拜箱，專屬貓/狗的寵物中元普渡套餐每箱399元，也為家中毛小孩保平安。另外更貼心推出「代客普渡箱」，與鎮瀾宮、慈護宮、旗山天后宮合作，普渡後可選擇「直接捐贈」或是「寄回商品」，不出門輕鬆搞定。