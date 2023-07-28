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醃漬蔬菜高鈉不健康？食藥署傳授煮前這個動作減少負擔
炎炎夏日，酸酸辣辣的泡菜、甘甜的菜心、辣得開胃的醃蘿蔔、下飯的梅干菜，讓人食欲大開，清涼的醃漬蔬菜是增添美食的層次與口感。但醃漬蔬菜鈉含量高，應該得健康又安心？食藥署分享，需要烹調的醃漬蔬菜，例如梅干菜，調理前可先用清水或溫水浸泡30分鐘，烹煮過程也可以開蓋煮沸3分鐘。
食藥署說明醃漬蔬菜採買與烹調3撇步：
一、注意產品色澤與氣味
醃漬蔬菜在製造過程中，業者為了增加產品的賣相，可能會添加少量且合法的食品添加物，以達到漂白、防腐以及防止產品變色的目的。因此，在選購時，建議挑選顏色比較不鮮豔、偏深綠（褐）或聞起來沒有刺鼻味的產品。
二、選購完整包裝、標示清楚的產品
完整包裝的食品，可避免在運輸或貯存的過程中，造成產品被汙染或風味流失的狀況。購買時，需同時留意是否有完整標示，例如內容物、有效日期、廠商資訊及營養標示等資訊。購買後應依包裝上的建議方式保存，並儘快食用完畢。
三、調理前先泡再洗，烹煮時要開蓋
需要烹調的醃漬蔬菜，例如梅乾菜，在調理前可先用清水或溫水浸泡30分鐘，以降低醃漬食品中的鹽分，再經過多次沖洗，洗去殘留的食品添加物，烹煮過程也可以開蓋煮沸3分鐘，皆可讓醃漬蔬菜中殘留的二氧化硫揮發，讓我們既能享受美食，也不會增加身體負擔。
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